Украина разворачивает систему РЭБ "Покрова". Почему об этом мало информации: мнение эксперта

Валерий Залужный рассказал о развертывании общенациональной РЭБ "Покровы" против крылатых ракет и беспилотников. Ее задача – спуфинг, то есть замена координат от спутниковой системы навигации.

Как пишет Defense Express, это означает, что при включении "Покровы" навигационные системы (в том числе гражданские) могут вообще не работать или показывать некорректные данные. Для некоторых образцов вооружения это будет критическим.

Для некоторых образцов вооружения такое противодействие будет критическим.

К примеру, российские "шахеды" используют достаточно примитивную инерционную спутниковую навигацию, которая при потере сигнала позволяет лететь в сторону цели, но без учета поправки на ветер и погрешность. Что касается последней, то речь идет об отклонениях на 5 км на участке 100 км. В случае спуфинга условный "шахед" начнет курсировать по ложному маршруту и, соответственно, не поразит заданную цель.

О системе "Покрова" неизвестно почти ничего. Данный факт вполне ясен, поскольку в условиях российско-украинской войны внедрение новой техники и новых тактик занимает короткое время, объясняет эксперт Константин Криволап.

"Я слышал о ней от связистов, но это очень закрытая информация. Возможна ли такая система? Возможна. Способна ли она эффективно работать? Способна. Работает ли она в том объеме, как это нужно? Не знаю. Результаты я еще не почувствовал: российские "Ланцеты", разведчики, "шахеды" до сих пор летают, значит, она еще не так эффективна, как хотелось бы. А, возможно, она и должна быть такой. В "тумане войны" сложно об этом что-то говорить", - подытожил он.