Задача с тремя неизвестными: какие вопросы оставил 29 тур УПЛ

В 29-м туре украинской Премьер-лиги определились чемпион, призеры и первый неудачник. В сезоне осталось еще три открытых вопроса.

Что уже известно

Главное - мы получили чемпиона. Им официально стало "Динамо". Столичный гранд опережает "Александрию" на три пункта и "горожане" вполне могут догнать его по очкам. Но в очных встречах преимущество на стороне киевлян, поэтому с "золотом" уже все ясно.

Как и с другими наградами. "Александрия" взяла первое в своей истории "серебро". "Шахтер" отстает на пять очков и уже никак догнать не может. Для "горняков", кстати, "бронза" тоже в новинку. Раньше они были чемпионами и вице-чемпионами, не попадали в число медалистов. Но третьими не финишировали никогда. Поэтому донетчан можно также поздравить с начинанием.

А одесситам - посочувствовать. "Черноморец" не спасла почетная ничья с чемпионами: она для них равнялась поражению. Проведя четыре сезона в элитном дивизионе, "моряки" возвращается в Первую лигу.

Что будет решаться в последнем туре

В УПЛ-2024/25 осталось три главных интриги.

Четвертое место и путевка в Лигу конференций. Претендуют: "Полесье" (47 очков), "Карпаты" и "Кривбасс" (по 46).

В 30-м туре "Полесье" и "Кривбасс" играют между собой в Житомире. А "Карпаты" дома примут "Зарю". Худшее положение у "Кривбасса". Даже победа в житомирском матче не гарантирует ему успех в споре. Если выиграют также "Карпаты" - будет равенство баллов, но у львовян преимущество в личных встречах (3:0, 0:2). Самая понятная задача у "Полесья": победа - и оно на коне.

Прямой вылет и переходные матчи. Претендентов на вторую прямую "путевку" в Первую лигу трое: "Ингулец", "Левый Берег" и "Ворскла". На переходные игры - еще и "Оболонь". Здесь календарь будто специально подготовил болельщиками два противостояния не на жизнь, а на смерть: "Оболонь" - "Левый Берег" и "Ингулец" - "Ворскла".

Клуб из Петрово может отправить полтавчан напрямую в Первую лигу, если победит, а "Левый Берег" сыграет вничью. "Аисты", в свою очередь, также рискуют вылететь. Но и могут избежать даже переходных матчей, если одолеют "Оболонь" (их встреча в первом круге принесла ничью - 1:1). Существуют и другие варианты в зависимости от результатов. Короче говоря, скучать не придется.

Видеообзоры матчей 29-го тура

"Колос" - "Карпаты" - 2:1

Голы: Кинарейкин, 55 (автогол), Гагнидзе, 89 - Красничи, 9 (автогол)

"Кривбасс" - "Оболонь" - 1:0

Гол: Кузык, 48

"Заря" - "Полесье" - 0:1

Гол: Батиста, 33

ЛНЗ - "Ворскла" - 0:0

"Левый Берег" - "Рух" - 1:0

Гол: Шастал, 15

"Александрия" - "Верес" - 3:1

Голы: Цара, 5, 21, Ковалец, 36 - Гайдучик, 47

"Ингулец" - "Шахтер" - 1:4

Голы: Волохатый, 17 - Бондаренко, 3, 90+1, Судаков, 67, 71

"Черноморец" - "Динамо" - 1:1

Голы: Хобленко, 68 - Ярмоленко, 54