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Задача россиян неизменна. Зеленский призвал ускорить предоставление оружия Украине

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Киев, Четверг 23 июня 2022 00:34
Задача россиян неизменна. Зеленский призвал ускорить предоставление оружия Украине Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские войска намереваются разрушить все города Донбасса. Для создания паритета на поле боя ВСУ необходимо вооружение союзников, которое поможет выгнать противника за границы Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"На Донбассе массированные артиллерийские и авиационные удары. Цель оккупантов на этом направлении неизменна – они шаг за шагом хотят уничтожить весь Донбасс. Весь – Лисичанск, Славянск, Краматорск... Вот почему мы снова акцентируем на ускорении поставок оружия Украине. Необходимо как можно скорее создать паритет на поле боя, чтобы выгнать эту дьявольскую армаду за границы Украины", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, по словам президента Украины, Россия намерена совершить повторную попытку захвата Харькова.

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