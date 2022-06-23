Задача россиян неизменна. Зеленский призвал ускорить предоставление оружия Украине

"На Донбассе массированные артиллерийские и авиационные удары. Цель оккупантов на этом направлении неизменна – они шаг за шагом хотят уничтожить весь Донбасс. Весь – Лисичанск, Славянск, Краматорск... Вот почему мы снова акцентируем на ускорении поставок оружия Украине. Необходимо как можно скорее создать паритет на поле боя, чтобы выгнать эту дьявольскую армаду за границы Украины", - заявил Владимир Зеленский.