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Задача росіян незмінна. Зеленський закликав прискорити надання зброї Україні

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Київ, Четвер 23 червня 2022 00:34
Задача росіян незмінна. Зеленський закликав прискорити надання зброї Україні Президент України Володимир Зеленський (Фото: president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Російські війська мають намір зруйнувати всі міста Донбасу. Для створення паритету на полі бою ЗСУ необхідне озброєння союзників, яке допоможе вигнати противника за межі України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"На Донбасі масовані артилерійські та авіаційні удари. Мета окупантів на цьому напрямку незмінна-вони крок за кроком хочуть знищити весь Донбас. Весь-Лисичанськ, Слов'янськ, Краматорськ... Ось чому ми знову акцентуємо на прискоренні поставок зброї Україні. Необхідно якомога швидше створити паритет на полі бою, щоб вигнати цю диявольську армаду за межі України", - заявив Володимир Зеленський.

Нагадавши, за словами президента України, Росія має намір здійснити повторну спробу захоплення Харкова.

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