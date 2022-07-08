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"Задача - поставить Россию на место". Кулеба выступил на G20

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Пятница 08 июля 2022 12:59
"Задача - поставить Россию на место". Кулеба выступил на G20 Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил на саммите G20 в рамках встречи министров иностранных дел стран-участниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.

"Выступил сегодня на министерской встрече G20 по приглашению главы МИД Индонезии и призвал к решительному глобальному ответу на российскую агрессию, которая угрожает миру продовольственным и энергетическим кризисами", - рассказал он.

По словам Кулебы, "поставить Россию на место - глобальная задача номер один, и сегодняшняя встреча доказала это".

Как сообщалось, традиционная фотосессия всех участников саммита G20 в этом году не состоится из-за отказа некоторых министров иностранных дел фотографироваться совместно с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

При этом министры иностранных дел России и Индонезии Сергей Лавров и Ретно Марсуди пожали руки под выкрики "Когда вы прекратите войну?" и "Почему вы не прекратите войну?".

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