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"Завдання - поставити Росію на місце". Кулеба виступив на G20

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П'ятниця 08 липня 2022 12:59
"Завдання - поставити Росію на місце". Кулеба виступив на G20 Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив на саміті G20 у рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра у Twitter.

"Виступив сьогодні на міністерській зустрічі G20 на запрошення голови МЗС Індонезії і закликав до рішучої глобальної відповіді на російську агресію, яка загрожує світу продовольчою та енергетичною кризами", - розповів він.

За словами Кулеби, "поставити Росію на місце - глобальне завдання номер один, і сьогоднішня зустріч довела це".

Як повідомлялося, традиційна фотосесія всіх учасників саміту G20 цього року не відбудеться через відмову деяких міністрів закордонних справ фотографуватись спільно з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

При цьому міністри закордонних справ Росії та Індонезії Сергій Лавров та Ретно Марсуді потиснули руки під вигуки "Коли ви припините війну?" і "Чому ви не припините війну?"

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