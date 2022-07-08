"Завдання - поставити Росію на місце". Кулеба виступив на G20
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив на саміті G20 у рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра у Twitter.
"Виступив сьогодні на міністерській зустрічі G20 на запрошення голови МЗС Індонезії і закликав до рішучої глобальної відповіді на російську агресію, яка загрожує світу продовольчою та енергетичною кризами", - розповів він.
За словами Кулеби, "поставити Росію на місце - глобальне завдання номер один, і сьогоднішня зустріч довела це".
Як повідомлялося, традиційна фотосесія всіх учасників саміту G20 цього року не відбудеться через відмову деяких міністрів закордонних справ фотографуватись спільно з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
При цьому міністри закордонних справ Росії та Індонезії Сергій Лавров та Ретно Марсуді потиснули руки під вигуки "Коли ви припините війну?" і "Чому ви не припините війну?"
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