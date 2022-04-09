UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Задача большого бизнеса сохранить рабочие места и поддерживать фронт, - SCM

Фото: Наталья Емченко (пресс-служба SCM)
Автор: Артем Горовенко

Задача большого бизнеса во время войны сохранить экономику Украины, рабочие места и перестроит свою работу под новые военные реалии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталью Емченко в интервью "Украина24".

"Прежде всего, большой бизнес должен сохранять максимально возможную мощность на экономическом фронте. Экономический фронт - это не второй фронт, это второй первый фронт. То есть, у нас есть военный фронт, и у нас есть экономический фронт. И экономический фронт ничуть не менее важный, чем милитарный", - сообщила Емченко.

По ее словам, задача всей украинской экономики - научиться быть мобильной и адаптироваться к новым военным реалиям.

Емченко подчеркнула, что SCM учитывая опыт последних 8 лет российской-украинской войны, делает все возможное, чтобы предприятия работали по максимуму там, где это безопасно для людей.

"Мы, как и все, к сожалению, знаем об этом не понаслышке с 2014 года. Поэтому, с одной стороны, мы делаем все возможное, чтобы наши предприятия работали по максимуму там, где это возможно. С другой стороны, мы научились очень быстро сворачивать и разворачивать наши производства", - добавил директор по коммуникациям SCM.

Она подчеркнула, владелец SCM встретил войну в Украине и остается в Украине.

"Мы остаемся в Украине. Мы свое будущее связываем с Украиной. Мы верим в Украину. Мы готовы ее отстраивать. Мы готовы отстраивать наши предприятия. Мы готовы участвовать в восстановлении городов, в которых мы работаем. То есть, мы - здесь. Большая задача бизнеса - демонстрировать сейчас и словом, и делом, и символами, что он в Украине. И мы в этом смысле на 100% здесь", - подытожила Емченко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Систем кэпитал менеджмент (СКМ)бизнес