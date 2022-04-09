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Завдання великого бізнесу зберегти робочі місця і підтримувати фронт, - SCM

Фото: Наталія Ємченко (прес-служба SCM)
Автор: Артем Горовенко

Завдання великого бізнесу під час війни зберегти економіку України, робочі місця і перебудує свою роботу під нові військові реалії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталію Ємченко в інтерв'ю "Україна24".

"Перш за все, великий бізнес повинен зберігати максимально можливу потужність на економічному фронті. Економічний фронт - це не другий фронт, це другий перший фронт. Тобто, у нас є військовий фронт, і у нас є економічний фронт. І економічний фронт нітрохи не менш важливий, ніж мілітарний", - повідомила Ємченко.

За її словами, завдання всієї української економіки - навчитися бути мобільною й адаптуватися до нових військових реалій.

Ємченко підкреслила, що SCM враховуючи досвід останніх 8 років російської-української війни, робить все можливе, щоб підприємства працювали по максимуму там, де це безпечно для людей.

"Ми, як і всі, на жаль, знаємо про це не з чуток з 2014 року. Тому, з одного боку, ми робимо все можливе, щоб наші підприємства працювали по максимуму там, де це можливо. З іншого боку, ми навчилися дуже швидко згортати та розгортати наші виробництва", - додав директор з комунікацій SCM.

Вона підкреслила, власник SCM зустрів війну в Україні й залишається в Україні.

"Ми залишаємося в Україні. Ми своє майбутнє пов'язуємо з Україною. Ми віримо в Україну. Ми готові її відбудовувати. Ми готові відбудовувати наші підприємства. Ми готові брати участь у відновленні міст, в яких ми працюємо. Тобто, ми - тут. Велике завдання бізнесу - демонструвати зараз і словом, і ділом, і символами, що він в Україні. І ми в цьому сенсі на 100% тут", - підсумувала Ємченко.

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