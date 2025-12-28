Зачистка Куп'янська триває, росіяни ховаються у "невеликих кишенях" міста, - Трегубов

Зачистка Куп'янська від російських військових може тривати ще кілька тижнів. У місті лишаються "невеликі кишені", де ховаються окупанти.
Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник Управління комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі "Суспільного" та телемарафону.
За його словами, зачистка у Куп'янську відбувається достатньо повільно, бо там досі залишається цивільне населення. До того ж міські бої завжди йдуть повільно, але в самому Куп'янську ситуація складається достатньо позитивно.
"Росіяни залишилися в кількох невеликих кишенях на території міста. Не знаю, можливо, ще займе тижні два зачистка цих кишень, але враховуючи те, що у росіян не виходить, немає якихось перспектив з розблокування, хоча було кілька поривів, то тут достатньо все однозначно", - розповів Трегубов.
Він додав, що окупанти залишаються оточені в самому місті, без перспектив деблокади. Їх там кілька десятків.
"Навіть зусилля росіян спрямовані не скільки на сам Купянськ, як на лівий берег річки Оскіл, там намагаються хоч щось зробити. Але в самому місті росіяни залишаються в оточенні і зачищаються, поступово знищуються", - розповів речник.
Нагадаємо, 12 грудня російські окупанти опинилися в оточенні в Куп'янську, який за заявами російського диктатора Володимира Путіна нібито вже двічі було "звільнено". Командування 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" заявило про успішну контратаку Сил оборони України під Куп’янськом.
Щонайменше 200 росіян виявилися заблокованими в Куп'янську, українським захисникам вдалося зачистити від російських солдатів житловий масив Ювілейний. В процесі контрнаступальних дій тільки вбитими росіяни втратили понад 1000 солдатів.
Як відомо, операція планувалася та тривала з осені.
Також українські військові у Куп'янську знищили газову трубу, через яку російські окупанти намагалися просочуватися до міста. Таким чином, шлях росіянам до міста перекрито.
Як розповіли військові, у Куп’янську триває активна фаза бойових дій - оточені російські підрозділи чинять "дуже суворий" спротив. Однак Сили оборони України продовжують операцію з їхнього знищення.
Нещодавно стало відомо, що українські війська відкинули російських окупантів від Куп’янська та взяли під контроль майже 90% території міста.