UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зачистка Куп'янська триває, росіяни ховаються у "невеликих кишенях" міста, - Трегубов

Фото: росіяни ховаються у "невеликих кишенях" у Куп'янську (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Зачистка Куп'янська від російських військових може тривати ще кілька тижнів. У місті лишаються "невеликі кишені", де ховаються окупанти.

Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник Управління комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі "Суспільного" та телемарафону.

За його словами, зачистка у Куп'янську відбувається достатньо повільно, бо там досі залишається цивільне населення. До того ж міські бої завжди йдуть повільно, але в самому Куп'янську ситуація складається  достатньо позитивно.

"Росіяни залишилися в кількох невеликих кишенях на території міста. Не знаю, можливо, ще займе тижні два зачистка цих кишень, але враховуючи те, що у росіян не виходить, немає якихось перспектив з розблокування, хоча було кілька поривів, то тут достатньо все однозначно", - розповів Трегубов.

Він додав, що окупанти залишаються оточені в самому місті, без перспектив деблокади. Їх там кілька десятків.

"Навіть зусилля росіян спрямовані не скільки на сам Купянськ, як на лівий берег річки Оскіл, там намагаються хоч щось зробити. Але в самому місті росіяни залишаються в оточенні і зачищаються, поступово знищуються", - розповів речник.

Операція ЗСУ у Куп'янську

Нагадаємо, 12 грудня російські окупанти опинилися в оточенні в Куп'янську, який за заявами російського диктатора Володимира Путіна нібито вже двічі було "звільнено". Командування 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" заявило про успішну контратаку Сил оборони України під Куп’янськом.

Щонайменше 200 росіян виявилися заблокованими в Куп'янську, українським захисникам вдалося зачистити від російських солдатів житловий масив Ювілейний. В процесі контрнаступальних дій тільки вбитими росіяни втратили понад 1000 солдатів.

Як відомо, операція планувалася та тривала з осені.

Також українські військові у Куп'янську знищили газову трубу, через яку російські окупанти намагалися просочуватися до міста. Таким чином, шлях росіянам до міста перекрито.

Як розповіли військові, у Куп’янську триває активна фаза бойових дій - оточені російські підрозділи чинять "дуже суворий" спротив. Однак Сили оборони України продовжують операцію з їхнього знищення.

Нещодавно стало відомо, що українські війська відкинули російських окупантів від Куп’янська та взяли під контроль майже 90% території міста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниКуп'янськХарківВійна в Україні