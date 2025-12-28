Зачистка Купянска продолжается, россияне прячутся в "небольших карманах" города, - Трегубов

По его словам, зачистка в Купянске происходит достаточно медленно, потому что там до сих пор остается гражданское население. К тому же городские бои всегда идут медленно, но в самом Купянске ситуация складывается достаточно положительно.

"Россияне остались в нескольких небольших карманах на территории города. Не знаю, возможно, еще займет недели две зачистка этих карманов, но учитывая то, что у россиян не получается, нет каких-то перспектив по разблокированию, хотя было несколько порывов, то здесь достаточно все однозначно", - рассказал Трегубов.

Он добавил, что оккупанты остаются окружены в самом городе, без перспектив деблокады. Их там несколько десятков.

"Даже усилия россиян направлены не столько на сам Купянск, как на левый берег реки Оскол, там пытаются хоть что-то сделать. Но в самом городе россияне остаются в окружении и зачищаются, постепенно уничтожаются", - рассказал спикер.