Зачистка Купянска продолжается, россияне прячутся в "небольших карманах" города, - Трегубов

Зачистка Купянска от российских военных может продолжаться еще несколько недель. В городе остаются "небольшие карманы", где прячутся оккупанты.
Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник Управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире "Суспільного" и телемарафона.
По его словам, зачистка в Купянске происходит достаточно медленно, потому что там до сих пор остается гражданское население. К тому же городские бои всегда идут медленно, но в самом Купянске ситуация складывается достаточно положительно.
"Россияне остались в нескольких небольших карманах на территории города. Не знаю, возможно, еще займет недели две зачистка этих карманов, но учитывая то, что у россиян не получается, нет каких-то перспектив по разблокированию, хотя было несколько порывов, то здесь достаточно все однозначно", - рассказал Трегубов.
Он добавил, что оккупанты остаются окружены в самом городе, без перспектив деблокады. Их там несколько десятков.
"Даже усилия россиян направлены не столько на сам Купянск, как на левый берег реки Оскол, там пытаются хоть что-то сделать. Но в самом городе россияне остаются в окружении и зачищаются, постепенно уничтожаются", - рассказал спикер.
Напомним, 12 декабря российские оккупанты оказались в окружении в Купянске, который по заявлениям российского диктатора Владимира Путина якобы уже дважды был "освобожден". Командование 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" заявило об успешной контратаке Сил обороны Украины под Купянском.
По меньшей мере 200 россиян оказались заблокированными в Купянске, украинским защитникам удалось зачистить от российских солдат жилой массив Юбилейный. В процессе контрнаступательных действий только убитыми россияне потеряли более 1000 солдат.
Как известно, операция планировалась и продолжалась с осени.
Также украинские военные в Купянске уничтожили газовую трубу, через которую российские оккупанты пытались просачиваться в город. Таким образом, путь россиянам в город перекрыт.
Как рассказали военные, в Купянске продолжается активная фаза боевых действий - окруженные российские подразделения оказывают "очень суровое" сопротивление. Однако Силы обороны Украины продолжают операцию по их уничтожению.
Недавно стало известно, что украинские войска отбросили российских оккупантов от Купянска и взяли под контроль почти 90% территории города.