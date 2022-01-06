"Зачистка" Алматы, российские войска и ЧП по всей стране: что происходит в Казахстане

Что происходит в Казахстане 6 января

В Казахстане вводят госрегулирование цен на ключевые товары, в частности на газ. Кроме того на полгода вводится запрет на вывоз за границу крупного и мелкого рогатого скота, а картофели и моркови - на три месяца.

Таджикистан в рамках миссии ОДКБ намерен отправить в Казахстан около 200 военных.

Армения направляет в Казахстан 70 военных в рамках миротворческих сил ОДКБ. Также в страну своих военных направит и Беларусь.

Токаев дал ряд поручений для урегулирования ситуации. В частности, он распорядится создать спецкомиссию для выявления причин произошедших событий, установления и привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных.

Россия направила подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск в Казахстан. Они вошли в состав миротворческой группы от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В составе организации Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

В Алматы проходит "зачистка", полиция сообщает о десятках погибших.

Протесты в Казахстане: что произошло

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на автомобильный газ - цены выросли в два раза (с 60 до 120 тенге за литр). После этого начались первые протесты в Мангистауской области. На фоне протестов власти пообещали пересмотреть решение и снизить цены, однако протесты это не остановило. На третий день протесты стали общенациональными, а у протестующих появились и политические требования. В частности, смена власти и отстранение бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который являлся на тот момент пожизненным главой Совета безопасности страны.

Власти страны пошли на уступки и президент объявил об отставке правительства, но протесты не утихали. Президент страны Касым-Жомарт Токаев 4 января выступил с первым обращением к народу, в котором заявил, что "власть не падет". А уже 5 января, во втором видеообращении, он заявил, что займет пост главы Совбеза (вместо Назарбаева) и пригрозил жесткими действиями. По всей стране отключили Интернет, начались перебои со связью.

5 января "очагом" протестов стал город Алматы, где протестующие захватили мэрию, департамент полиции и аэропорт. В городе весь день продолжались столкновения протестующих с силовиками с применением оружия. Появились сообщения о десятках раненых. К вечеру власти объявили антитеррористическую спецоперацию в Алматы и анонсировали "зачистку" города. Местных жителей призвали не выходить из дома.

Токаев также ввел чрезвычайное положение, которое подразумевает и комендантский час, по всему Казахстану.

Вечером 5 января Токаев обратился за помощью к ОДКБ. В составе этой организации шесть стран, в том числе и Россия. В ответ на запрос Токаева ОДКБ объявила, что направит в Казахстан миротворческую миссию. От России в числе "миротворцев" - десантники.