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В Казахстане ввели госрегулирование цен на газ и ключевые товары

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Четверг 06 января 2022 12:24
В Казахстане ввели госрегулирование цен на газ и ключевые товары Фото: цены на газ в Казахстане снизили после массовых протестов (tengrinews.kz)
Автор: Александр Белоус

В Казахстане на 180 дней ввели государственное регулирование цен на ключевые товары. Стоимость природного газа упадет примерно до того уровня, на котором она была до начала массовых протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Казахское телеграфное агентство".

В частности, правительство установило предельные цены на сжиженный автогаз, которые колеблются от 50 до 70 тенге за литр в зависимости от региона. Кроме того, госрегулирование вводится на цены бензин и дизельное топливо.

Также на полгода введен запрет на вывоз за границу крупного и мелкого рогатого скота, на три месяца - картофеля и моркови.

При этом в правительстве Казахстана заявили о необходимости восстановить работу пострадавших в ходе подавления протестов банков и других финансовых организаций.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались 2 января после того, как цены на автогаз подняли в два раза с 60 до 120 тенге (около 7 гривен).

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