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Президент Казахстана создал следственную группу для наказания протестующих

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Четверг 06 января 2022 10:52
Президент Казахстана создал следственную группу для наказания протестующих Фото: президент Казахстана  Касым-Жомарт Токаев (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ. Группа займется установлением и привлечением к уголовной и административной ответственности участников массовых протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Казахстана.

Кроме того, поручается "создать комиссии по оценке суммы ущерба, понесенного в результате беспорядков; приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных объектов, жилых домов в г. Алматы и других регионах после стабилизации ситуации", - говорится в документе.

Также Нацбанку поручатся обеспечить восстановление стабильной и бесперебойной работы банков второго уровня и других финансовых организаций после стабилизации ситуации.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января заявил, что обратился к главам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в подавлении массовых протестов.

Россия уже направила своих десантников в Алматы.

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