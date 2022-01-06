ru ua
Чт, 06 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Зачистка" Алмати, російські війська і НC по всій країні: що відбувається в Казахстані

Новость на русском →
Казахстан, Четвер 06 січня 2022 11:32
"Зачистка" Алмати, російські війська і НC по всій країні: що відбувається в Казахстані Фото: протести в Казахстані йдуть п'ятий день (t me nexta_live)
Автор: Ирина Гамерская

Протести в Казахстані тривають вже п'ятий день. Мітинги, що почалися через різке підвищення ціни на газ, переросли в масштабні протести по всій країні. Президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до ОДКБ, у складі якої Росія.

Детальніше про ситуацію в Казахстані 6 січня - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відбувається в Казахстані 6 січня

Протести в Казахстані: що сталося

Протести в Казахстані почалися 2 січня через підвищення цін на автомобільний газ -ціни зросли в два рази (з 60 до 120 тенге за літр). Після цього почалися перші протести в Мангістауській області. На тлі протестів влада пообіцяла переглянути рішення і знизити ціни, проте протести це не зупинило. На третій день протести стали загальнонаціональними, а у протестувальників з'явилися і політичні вимоги. Зокрема, зміна влади і відсторонення колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, який був на той момент довічним главою Рада безпеки країни.

Влада країни пішла на поступки і президент оголосив про відставку уряду, але протести не вщухали. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв 4 січня виступив з першим зверненням до народу, в якому заявив, що "влада не паде". А вже 5 січня, у другому відеозверненні, він заявив, що займе пост глави Радбезу (замість Назарбаєва) і пригрозив жорсткими діями. По всій країні відключили інтернет, почалися перебої зі зв'язком.

5 січня "осередком" протестів стало місто Алмати, де протестувальники захопили мерію, департамент поліції та аеропорт. У місті весь день тривали сутички протестувальників з силовиками із застосуванням зброї. З'явилися повідомлення про десятки поранених. До вечора влада оголосила антирерористичну спецоперацію в Алмати і анонсувала "зачистку" міста. Місцевих жителів закликали не виходити з дому.

Токаєв також ввів надзвичайний стан, який має на увазі і комендантську годину, по всьому Казахстану.

Увечері 5 січня Токаєв звернувся за допомогою до ОДКБ. У складі цієї організації шість країн, в тому числі і Росія. У відповідь на запит Токаєва ОДКБ оголосила, що направить до Казахстану миротворчу місію. Від Росії в числі "миротворців" - десантники.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан
NEWS
Які тарифи зміняться в січні: скільки будемо платити за газ, світло, тепло і воду
Які тарифи зміняться в січні: скільки будемо платити за газ, світло, тепло і воду
DAILY
Митрополит Епіфаній: Ми не прагнемо бути державною церквою, як РПЦ
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Митрополит Епіфаній: Ми не прагнемо бути державною церквою, як РПЦ