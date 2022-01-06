"Зачистка" Алмати, російські війська і НC по всій країні: що відбувається в Казахстані

Протести в Казахстані тривають вже п'ятий день. Мітинги, що почалися через різке підвищення ціни на газ, переросли в масштабні протести по всій країні. Президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до ОДКБ, у складі якої Росія.

Що відбувається в Казахстані 6 січня

Вірменія направляє до Казахстану 70 військових у рамках миротворчих сил ОДКБ. Також у країну своїх військових направить і Білорусь.

Токаєв дав ряд доручень для врегулювання ситуації. Зокрема, він розпорядиться створити спецкомісію для виявлення причин подій, що відбулися, встановлення та притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності всіх винних.

Росія направила підрозділи і військові частини Повітряно-десантних військ до Казахстану. Вони увійшли до складу миротворчої групи від Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). У складі організації Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія і Таджикистан.

В Алмати проходить "зачистка", поліція повідомляє про десятки загиблих.

Протести в Казахстані: що сталося

Протести в Казахстані почалися 2 січня через підвищення цін на автомобільний газ -ціни зросли в два рази (з 60 до 120 тенге за літр). Після цього почалися перші протести в Мангістауській області. На тлі протестів влада пообіцяла переглянути рішення і знизити ціни, проте протести це не зупинило. На третій день протести стали загальнонаціональними, а у протестувальників з'явилися і політичні вимоги. Зокрема, зміна влади і відсторонення колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, який був на той момент довічним главою Рада безпеки країни.

Влада країни пішла на поступки і президент оголосив про відставку уряду, але протести не вщухали. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв 4 січня виступив з першим зверненням до народу, в якому заявив, що "влада не паде". А вже 5 січня, у другому відеозверненні, він заявив, що займе пост глави Радбезу (замість Назарбаєва) і пригрозив жорсткими діями. По всій країні відключили інтернет, почалися перебої зі зв'язком.

5 січня "осередком" протестів стало місто Алмати, де протестувальники захопили мерію, департамент поліції та аеропорт. У місті весь день тривали сутички протестувальників з силовиками із застосуванням зброї. З'явилися повідомлення про десятки поранених. До вечора влада оголосила антирерористичну спецоперацію в Алмати і анонсувала "зачистку" міста. Місцевих жителів закликали не виходити з дому.

Токаєв також ввів надзвичайний стан, який має на увазі і комендантську годину, по всьому Казахстану.

Увечері 5 січня Токаєв звернувся за допомогою до ОДКБ. У складі цієї організації шість країн, в тому числі і Росія. У відповідь на запит Токаєва ОДКБ оголосила, що направить до Казахстану миротворчу місію. Від Росії в числі "миротворців" - десантники.