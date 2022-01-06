"Зачистка" Алмати, російські війська і НC по всій країні: що відбувається в Казахстані
Протести в Казахстані тривають вже п'ятий день. Мітинги, що почалися через різке підвищення ціни на газ, переросли в масштабні протести по всій країні. Президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до ОДКБ, у складі якої Росія.
Детальніше про ситуацію в Казахстані 6 січня - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що відбувається в Казахстані 6 січня
- Вірменія направляє до Казахстану 70 військових у рамках миротворчих сил ОДКБ. Також у країну своїх військових направить і Білорусь.
- Токаєв дав ряд доручень для врегулювання ситуації. Зокрема, він розпорядиться створити спецкомісію для виявлення причин подій, що відбулися, встановлення та притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності всіх винних.
- Росія направила підрозділи і військові частини Повітряно-десантних військ до Казахстану. Вони увійшли до складу миротворчої групи від Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). У складі організації Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія і Таджикистан.
- В Алмати проходить "зачистка", поліція повідомляє про десятки загиблих.
Протести в Казахстані: що сталося
Протести в Казахстані почалися 2 січня через підвищення цін на автомобільний газ -ціни зросли в два рази (з 60 до 120 тенге за літр). Після цього почалися перші протести в Мангістауській області. На тлі протестів влада пообіцяла переглянути рішення і знизити ціни, проте протести це не зупинило. На третій день протести стали загальнонаціональними, а у протестувальників з'явилися і політичні вимоги. Зокрема, зміна влади і відсторонення колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, який був на той момент довічним главою Рада безпеки країни.
Влада країни пішла на поступки і президент оголосив про відставку уряду, але протести не вщухали. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв 4 січня виступив з першим зверненням до народу, в якому заявив, що "влада не паде". А вже 5 січня, у другому відеозверненні, він заявив, що займе пост глави Радбезу (замість Назарбаєва) і пригрозив жорсткими діями. По всій країні відключили інтернет, почалися перебої зі зв'язком.
5 січня "осередком" протестів стало місто Алмати, де протестувальники захопили мерію, департамент поліції та аеропорт. У місті весь день тривали сутички протестувальників з силовиками із застосуванням зброї. З'явилися повідомлення про десятки поранених. До вечора влада оголосила антирерористичну спецоперацію в Алмати і анонсувала "зачистку" міста. Місцевих жителів закликали не виходити з дому.
Токаєв також ввів надзвичайний стан, який має на увазі і комендантську годину, по всьому Казахстану.
Увечері 5 січня Токаєв звернувся за допомогою до ОДКБ. У складі цієї організації шість країн, в тому числі і Росія. У відповідь на запит Токаєва ОДКБ оголосила, що направить до Казахстану миротворчу місію. Від Росії в числі "миротворців" - десантники.