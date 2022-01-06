Зачистка в Алматы и ожидание протестов на севере: что происходит в Казахстане сейчас

В охваченном протестами Казахстане продолжаются силовые операции против участников массовых акций. Тем временем в регионах восстанавливается доступ к проводному интернету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал портала vlast.kz.
В МВД Казахстана сообщили, что полицейские в Алматы выдвинулись на зачистку улиц Карасай батыра и Масанчи, идут задержания и отбиваются здания от протестующих. Также в ведомстве отметили, что "среди террористов и задержанных нет данных по погибшим". Почти 1000 пострадавших обратились в больницу, 378 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации.
Также сообщается, что на данный момент задержаны около 2000 протестующих.
Государственные телеканалы сообщили о том, что силовые органы вернули контроль над акиматами (органами исполнительной власти) Жамбылской области и Семея, аэропортом Актобе, офисом правящей партии Nur Otan в Таразе и департаментом полиции Жамбылской области.
Ранее эти объекты были заняты участниками массовых протестов.
По состоянию на 6 января провайдер "Казахтелеком" включил проводной интернет во всех регионах, кроме Алматы.
Как пишет российский "Коммерсант" со ссылкой на источники, власти Казахстана готовятся к тому, что протесты могут перекинуться на север страны.
В частности, поступила информация о том, что якобы в северные регионы, в частности в Костанай, из южных и западных регионов Казахстана выдвигаются группы организованных людей, чтобы "раскачать протест". Накануне власти уже перекрыли движение по межрегиональным трассам.
Отемним, массовые протесты в Казахстане продолжаются со 2 января после того, как цены на автомобильный газ подняли в два раза с 60 до 120 тенге (около 7 гривен). В последствии протестующие стали выдвигать политические требования, начались беспорядки и столкновения с силовиками.
Сегодня правительство Казахстана ввело государственное регулирование цен на газ и ключевые товары, но тем временем поступают сообщения о жертвах среди силовиков и демонстрантов.