Зачистка в Алмати та очікування протестів на півночі: що відбувається в Казахстані зараз

Зачистка в Алмати

У МВС Казахстану повідомили, що поліцейські в Алмати висунулися на зачистку вулиць Карасай батира і Масанчі, йдуть затримання і відбиваються будівлі від протестувальників. Також у відомстві зазначили, що "серед терористів і затриманих немає даних за загиблими". Майже 1000 постраждалих звернулися до лікарні, 378 госпіталізовано, 62 особи перебувають у реанімації.

Також повідомляється, що на даний момент затримано близько 2000 протестувальників.

Силовики звільняють об'єкти

Державні телеканали повідомили про те, що силові органи повернули контроль над акиматами (органами виконавчої влади) Жамбильської області і Семея, аеропортом Актобе, офісом правлячої партії Nur Otan в Таразі і департаментом поліції Жамбильської області.

Раніше ці об'єкти були зайняті учасниками масових протестів.

Що з інтернетом

Станом на 6 січня провайдер "Казахтелеком" включив провідний інтернет у всіх регіонах, крім Алмати.

Протести поширяться на північ Казахстану?

Як пише російський "Комерсант" з посиланням на джерела, влада Казахстану готується до того, що протести можуть перекинутися на північ країни.

Зокрема, надійшла інформація про те, що нібито в північні регіони, зокрема в Костанай, з південних і західних регіонів Казахстану висуваються групи організованих людей, щоб "розгойдати протест". Напередодні влада вже перекрила рух міжрегіональними трасами.