Зачем Зеленский созывает Раду: все подробности

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта, в повестке дня вопросы Кабмина и отчет правоохранителей. Все подробности о том, что рассмотрит Рада - в материале РБК-Украина.

Причины созыва

В Офисе президента сообщили, что президент обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и по Кабинету министров Украины. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

Вопросы Кабмина

По данным источников РБК-Украина, на должность нового премьер-министра обсуждается кандидатура Валерия Хорошковского. До этого он консультировал Банковую по вопросам таможни.

Также все еще актуальной является кандидатура Сергея Тигипко. Ранее Зеленский подтвердил, что действительно встречался с Тигипко по поводу работы в правительстве.

Также обсуждались другие должности: вице-премьером может стать Арсен Аваков, министром финансов - Вадим Копылов, министром инфраструктуры - Игорь Палица, министром энергетики - Юрий Витренко. Кроме того, свой пост якобы может покинуть глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Кадровые изменения

Источники в "Слуге народа" уточнили, что внеочередное заседание будет посвящено кадровым изменениям. Более подробную информацию депутаты должны узнать на заседании фракции 3 марта.

Отставка Гончарука

В команде президента Владимира Зеленского размышляют над заменой премьер-министра Алексея Гончарука из-за низких рейтингов в последних соцопросах. При этом сам Гончарук заявил, что никаких заявлений об отставке не писал.

По данным опроса КМИС, в конце февраля 2020 года относительное большинство украинцев (44%) думает, что надо отправить в отставку действующий состав Кабинета министров во главе с Алексеем Гончаруком.