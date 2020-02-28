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Офис президента уточнил причины созыва внеочередного заседания парламента

Новости » Политика     28.02.2020 - 20:40
Офис президента уточнил причины созыва внеочередного заседания парламента
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Зеленский просит включить в повестку дня законопроекты по Кабмину

Президент Владимир Зеленский направил главе Верховной рады Дмитрию Разумкова письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что Зеленский просит Разумкова включить в повестку дня некоторые проекты законов, а также вопросы по Кабинету министров Украины.

"Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и по Кабинету министров Украины. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов", - сообщили в Офисе президента.

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной рады. Заседание состоится в среду, 4 марта, в 16:00.

Позже источник в парламенте сообщил РБК-Украина, что внеочередное заседание будет посвящено "кадровым изменениям". Более подробную информацию депутаты должны узнать на заседании фракции, что возможно произойдет утром вторника, 3 февраля.

Ранее РБК-Украина писало, что на должность нового премьер-министра обсуждается кандидатура Валерия Хорошковского.

Как писало РБК-Украина, кресло главы правительства также может занять Сергей Тигипко. По словам другого собеседника, эта кандидатура все еще актуальна.

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