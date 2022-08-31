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Зачем вернули налоги на импорт: в Раде объяснили причины

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Украина, Среда 31 августа 2022 09:16
Зачем вернули налоги на импорт: в Раде объяснили причины Фото: глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

Беспошлинный ввоз импортных товаров начал становиться проблемой для украинских производителей. Это и стало причиной возврата налогообложения импорта.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, потребности бюджета не были единственной и главной причиной, почему решение о беспошлинном ввозе импорта пересмотрели. Сначала на отмену налогов пришлось пойти, чтобы "вывести экономику из оцепенения". К тому же на тот момент существовала угроза дефицита товаров.

"В мае-июне, когда эти вопросы были решены, льготы на импорт уже начали бить по отечественному товаропроизводителю. Его товар оказался дороже импортного, а это вообще бессмыслица. Поэтому мы прежде всего для отечественного производителя это и восстановили. Бесспорно, для бюджета это также плюс, у нас уже вдвое выросли поступления от таможни", - сказал Гетманцев.

Напомним, в Украине с 1 июля вернули ранее отмененные пошлины, акцизы и 20% НДС на импортные товары. В том числе, речь идет о ввозе автомобилей гражданами.

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