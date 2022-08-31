Навіщо повернули податки на імпорт: у Раді пояснили причини

За його словами, потреби бюджету не були єдиною та головною причиною, чому рішення про безмитний ввіз імпорту переглянули. Спочатку на скасування податків довелося піти, щоб "вивести економіку з заціпеніння". До того ж на той момент існувала загроза дефіциту товарів.

"У травні-червні, коли ці питання були вирішені, пільги на імпорт вже почали бити по вітчизняному товаровиробнику. Його товар виявився дорожче за імпортний, а це взагалі безглуздя. Тому ми передусім для вітчизняного виробника це й відновили. Безперечно, для бюджету це також плюс, у нас вже вдвічі зросли надходження від митниці", - сказав Гетманцев.