Зачем Россия занимается ядерным шантажом на ЗАЭС: ответ Кулебы

"Логика их (россиян - ред.) очень проста. Им нужно достичь двух целей. Цель №1 - выбить ЗАЭС из энергетической системы Украины, нарушив наш энергетический баланс, соответственно ухудшив энергетическую безопасность Украины накануне зимнего сезона", - пояснил изданию Кулеба.

По его словам, второй целью является попытка Кремля повлиять на решение Европейского союза по санкциям.

"Когда у тебя сумасшедшие цены на газ, то ты везде где можно пытаешься компенсировать увеличением мощностей электроэнергии. Какой самый простой путь для европейцев получить дополнительные объемы электроэнергии? Увеличить импорт из Украины благодаря тому, что мы являемся частью ENTSO-E - европейскую электрической сети - мы можем реально решить ряд проблем в таких странах, как Польша и других, в плане энергетической безопасности", - отметил министр.

Ядерный шантаж России на Запорожской АЭС

Напомним, что в ночь на воскресенье в результате российского обстрела полностью прекратилась генерация электроэнергии на Запорожской АЭС. Таким образом последний работающий энергоблок № 6 был переведен в холодное состояние. Впрочем, впоследствии внешнее питание станции для охлаждения реакторов все же удалось восстановить.

В комментарии РБК-Украина директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко пояснил, ситуация с отключением шестого блока Запорожской АЭС крайне рискованная.

Поскольку в случае отсутствия нормальной работы систем безопасности может произойти расплавление активной зоны и ядерного топлива, что, вероятно, приведет к радиоактивным выбросам.

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