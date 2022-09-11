Ситуация крайне рискованна: эксперт оценил угрозу отключения шестого блока ЗАЭС

Ситуация с отключением шестого блока Запорожской АЭС крайне рискованна. Поскольку в случае отсутствия нормальной работы систем безопасности может произойти расплавление активной зоны и ядерного топлива, что, вероятно, приведет к радиоактивным выбросам.

По его словам, российские военные сознательно повредили все четыре основные линии электросетей 750 кВ, которые связывали ЗАЭС с Объединенной энергетической системой Украины, а также повредили резервные и распределительные линии 330 кВ. Однако шестой блок ЗАЭС продолжал работать на низкой мощности до 140 кВт во внепроектном режиме острова, который предоставлял питание для систем охлаждения активной зоны реакторов, бассейнов выдержки ядерного топлива, генераторов и другого оборудования.

"Внепроектный режим на низкой мощности никогда на практике не осуществлялся и крайне опасен для турбины и другого оборудования. Он не может длиться долго без негативных последствий для технологического обеспечения блока. Остановка блока 6 при отсутствии внешнего питания была предсказуемой", - заявил эксперт.

Омельченко подчеркнул, что у ЗАЭС еще многоэшалоновая "оборона". Это 20 дизельгенераторов ДГ-78 - по три для каждого блока и два для общих нужд станции и 24 мобильных насоса на транспортных средствах.

“По регламенту всего этого должно хватить до 10 суток (до подключения к внешнему питанию). Но неизвестна ситуация с запасами дизтоплива. Не использовали ли российские террористические войска его для собственных нужд?", - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что Украина должна срочно потребовать от Секретариата МАГАТЭ и Совета управляющих срочно принять резолюцию о возобновлении внешнего питания на ЗАЭС.

"Срочного без предварительных требований вывода с территории станции всех вооруженных российских террористов и передачу ЗАЭС под полный контроль Украины", - заявил Омельченко.

При этом он добавил, что "Энергоатом" и ДИЯР допустили серьезное нарушение - вовремя не переведя станцию ​​в режим плановой холодной остановки, как только возникла угроза захвата ЗАЭС оккупантами, а значит и физической целостности реакторов.

"Такой режим считается на порядок более безопасным, чем режим действующего реактора. Это привело к дополнительным техногенным рискам, связанным с неоднократными аварийными отключениями. Большая техногенная катастрофа не произошла исключительно из-за мужества и профессионализма украинского персонала ЗАЭС, что проявляет чудеса устойчивости и ответственности", - заявил эксперт.