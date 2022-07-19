Зачем Путин упростил выдачу российских паспортов украинцам: оценка эксперта

Российский диктатор Владимир Путин подписал упрощенный прием в российское гражданство для всех украинцев. Одной из причин такого шага является направление на свою аудиторию, якобы "надо защищать своих граждан".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ".

Направление на аудиторию РФ

Как объясняет аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Мария Золкина, так Кремлю проще будет объяснять своему населению, почему россияне не собираются уходить с занятых украинских территорий.

"И в частности для того, почему им может понадобиться всеобщая мобилизация, которая сейчас не имеет поддержки в российском обществе. В случае объявления всеобщей мобилизации они будут апеллировать к тому, что там идет паспортизация, там вроде бы наши сограждане и их нужно защитить", - объясняет она.

Недостаток силы

Кроме того, эксперт обратила внимание, что Кремль пытается восполнять боевые потери путем скрытой мобилизации и привлечения контрактников, но желающих идти погибать в Украине мало.

Поэтому российские власти хотят использовать раздачу своих паспортов, чтобы проводить мобилизацию мужчин на оккупированных территориях.

"Планы по срочной мобилизации в России выполнены от 3% до 25% по всей стране. С мобилизацией контрактников у них тоже проблема: они подняли максимальный возраст для заключения первого контракта с армией до 65 лет. Поэтому, конечно, они будут использовать паспортизацию, так же как она сейчас используется в Крыму, Донецкой и Луганской областях", - подчеркивает Золкина.

"Вычистка" мужчин

Эксперт отметила, что солдаты, которые воюют против своих соотечественников - не очень мотивированные бойцы, но на примере "Л/ДНР" является заметным, что командование РФ это не очень беспокоит.

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на войну против Украины мобилизуют почти всех мужчин, кого удается поймать на улице. Затем их используют как пехоту и пушечное мясо для того, чтобы выявлять позиции ВСУ.

"Таким образом Россия вычищает мужское население на оккупированных территориях. Соответственно, если они будут оставаться на этих территориях, то уровень сопротивления будет значительно ниже, потому что они получают исключительно женские "республики". Это будут запуганные женщины, которые вряд ли будут оказывать массовое сопротивление", - пояснила Золкина.

Манипуляция в переговорах

Как предполагает эксперт, Россия также может использовать паспортизацию на украинских территориях как аргумент в будущих переговорах: мол, там есть российские граждане, поэтому РФ не собирается оттуда уходить, но в международном сообществе это не будет признано аргументом для присутствия кремлевских войск.

Напомним, 11 июля резидент России Владимир Путин упростил порядок предоставления российского гражданства всем, кто постоянно проживает на территории Украины.

Впоследствии украинский МИД ответил на новые паспортные фантазии Путина, заявив, что этот указ юридически ничтожен.