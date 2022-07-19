Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ

Путин упростил выдачу российского гражданства для всех украинцев. За счет массовой паспортизации он хочет достичь сразу несколько целей. О том, что задумали в Кремле – в материале РБК-Украина.

Россия упростила выдачу своих паспортов для всех граждан Украины. Ранее такая процедура была предусмотрена только для жителей Херсонской и Запорожской областей и так называемых "Л/ДНР".

В Кабмине осудили кремлевскую инициативу, назвав ее посягательством на территориальную целостность нашей страны и нарушением международного права. С аналогичным заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он пообещал, что Европа не будет признавать российские документы, выданные украинцам.

Массовой паспортизацией Кремль хочет решить одновременно несколько задач. И это не только создание пропагандистской иллюзии для внутренней аудитории, но и посыл всему остальному миру.

С одной стороны, агрессор показывает, что не собирается уходить с захваченных территорий. Но настоящие цели и сигналы более масштабные – Путин подтвердил, что его оккупационные аппетиты не ограничиваются востоком и югом Украины.

Российская "метка"

Паспортный экспансионизм – инструмент, который Кремль годами пускает в ход на всех захваченных территориях. Агрессор активно пользовался этим механизмом, поощряя вступать в российское гражданство жителей части Молдовы в так называемом Приднестровье, в грузинских Абхазии и Южной Осетии, до 2014 года – в украинском Крыму.

С 2019 года Россия применяет упрощенную выдачу своего паспорта для населения подконтрольных ей "Л/ДНР". А в конце мая такую процедуру разрешили для жителей Херсонской и Запорожской областей, большую часть которых агрессор захватил еще в первые недели полномасштабной войны.

Спустя полтора месяца Путин снова изменил предыдущий указ, прописав упрощенный прием в российское гражданство для всех украинцев. И тем самым послал недвусмысленный сигнал Украине и Западу, как далеко простираются российские амбиции. Но это далеко не единственная цель, которую преследует Кремль, вводя массовую выдачу своих документов.

Кремль хочет навязать украинцам гражданство РФ (фото: Getty Images)

Аналитик фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Мария Золкина считает, что изменения миграционного законодательства РФ в первую очередь направлены на внутреннюю аудиторию. Так Кремлю будет проще объяснять своему населению, почему россияне не собираются уходить с занятых украинских территорий.

"И в частности для того, почему им может понадобиться всеобщая мобилизация, которая сейчас не имеет поддержки в российском обществе. В случае объявления общей мобилизации они будут апеллировать к тому, что там идет паспортизация, там вроде бы наши сограждане и их нужно защитить", – объяснила эксперт.

Сейчас Кремль пытается восполнять боевые потери за счет скрытой мобилизации и привлечения контрактников. Но все равно желающих идти погибать в Украину недостаточно. Поэтому Россия может использовать раздачу своих паспортов, чтобы проводить мобилизацию мужчин на оккупированных территориях.

"Планы по срочной мобилизации в России выполнены от 3% до 25% по всей стране. С мобилизацией контрактников у них тоже проблема: они подняли максимальный возраст для заключения первого контракта с армией до 65 лет. Поэтому, конечно, они будут использовать паспортизацию так же, как она сейчас используется в Крыму, Донецкой и Луганской областях", – отметила Золкина.

Солдаты, воюющие против своих соотечественников – не сильно мотивированные бойцы. Однако, как видно на примере "Л/ДНР", российское командование это не особо заботит. В террористических "республиках" на войну против Украины мобилизируют едва ли не всех мужчин, кого удается поймать на улице. Затем их используют как пехоту и пушечное мясо для того, чтобы выявлять позиции ВСУ.

"Таким образом, Россия вычищает мужское население на оккупированных территориях. Соответственно, если они будут оставаться на этих территориях, то уровень сопротивления будет значительно ниже, потому что они получают исключительно женские "республики". Это будут запуганные женщины, которые вряд ли будут оказывать массовое сопротивление", – объяснила эксперт.

В России не хватает желающих идти на войну против Украины (фото: Getty Images)

По ее оценке, Кремль также может использовать паспортизацию на украинских территориях как аргумент в будущих переговорах: мол, там есть российские граждане, поэтому Россия не собирается оттуда уходить. Но в международном сообществе это не будет признано аргументом для присутствия кремлевских войск. Эту версию приводит и бывший министр иностранных дел Константин Грищенко.

"Очевидно, что таким образом руководство Российской Федерации хочет создать дополнительные аргументы, почему она должна остаться. Это тревожный сигнал, поскольку Россия демонстрирует миру, что она не собирается уходить с захваченных территорий. Но ей придется", – сказал изданию дипломат.

Россиянин поневоле

По сути, чем больше украинцев, которые получили российские паспорта – тем проще режиму Путина оправдывать смысл "спецоперации". Так в Кремле смогут внушать своему населению пропагандистскую мантру о защите не только русскоязычного населения, а уже непосредственно граждан РФ.

"Сегодня раздача российских паспортов уже идет в промышленных масштабах. Речь идет о максимально простой процедуре. Если говорить о временно оккупированных территориях, там получение российского гражданства часто происходит принудительно в обмен на материальную или медицинскую помощь, продление трудоустройства и тому подобное", – говорит РБК-Украина представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В этом можно убедиться на примере оккупированных территорий Донбасса, который Россия якобы пришла "освобождать". В фейковых республиках "Л/ДНР" не так уж и просто устроиться на работу, не имея паспорта РФ. Для многих украинцев, проживающих в оккупации – получение этого документа стало одной из стратегий выживания до прихода ВСУ.

"Цель россиян очевидна – с помощью паспортов они хотят оправдывать нарушения международного права, вооруженную агрессию и незаконную оккупацию. Мы должны ответить четким правовым регулированием, по которому принудительная паспортизация и участие в ней будут квалифицироваться как военное преступление с последующим уголовным наказанием", – сказала изданию вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Добровольное получение паспорта РФ будет уголовным преступлением (фото: twitter.com)

Если украинцы добровольно получают паспорт страны-агрессора – это должно расцениваться как уголовное преступление, считает вице-премьер. По ее словам, исключение может быть только в тех ситуациях, когда этот документ был действительно выдан принудительно.

На оккупированных территориях есть случаи коллаборационизма и сотрудничества с врагом. Все эти факты, по словам Юсова, фиксируются и виновники понесут наказание. Однако никаких очередей за российским гражданством не было, нет и не будет.

"Их раздача происходит в основном под давлением и принуждением. В целом население сопротивляется. Кто-то это делает в рядах движения сопротивления, кто-то – пассивным способом, не поддерживая оккупантов и их "администрацию". Ажиотажа вокруг получения российских паспортов, к тому же добровольно – нет. Но задачу по принудительной массовой паспортизации режим Путина перед собой ставит", – объяснил Юсов.

В ГУР также допускают, что Кремль хочет использовать паспортизацию для единого дня голосования в РФ, который намечен на 11 сентября. По данным нашей разведки, на эту дату агрессор может спланировать либо выборы, либо псевдореферендум на захваченных территориях Украины. Представители оккупационных "властей" уже анонсировали возможный предмет "плебисцита" – присоединение к России. Но это всего лишь один из сценариев, который рассматривают в Кремле.

"Когда мы говорим о планах насчет оккупированных территорий и дня единого голосования, то агрессор до сих пор не определился – будет ли это попытка аннексии, или попытка объявления квазиреспублик, или какие-то другие сценарии. Но во всех этих сценариях российский паспорт играет очень важную роль, он, безусловно, будет использоваться как дополнительный инструмент", – пояснил Юсов.