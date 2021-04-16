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Квин об агрессии России против Украины: это будет иметь последствия

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 15:46
Квин об агрессии России против Украины: это будет иметь последствия Фото: временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин (facebook com usdos ukraine)
Автор: РБК-Украина

Эскалация агрессии России против Украины будет иметь последствия. Соединенные Штаты Америки (США) остаются приверженными поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом на церемонии передачи командования в Центре боевой подготовки в Яворове заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, передает посольство США.

По ее словам, Вашингтон непоколебим в своей политике по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым и территориальные воды.

"Чтобы обеспечить достижение Украиной своих евроатлантических стремлений, мы и наши партнеры и в дальнейшем будем поддерживать Украину в ее защите от агрессии России. Наше руководство четко заявило, что если Россия будет действовать необдуманно или агрессивно, это будет иметь последствия", - заявила Квин.

Она также отметила, что в этом смысле работа Объединенной многонациональной группы по подготовке украинских военных в Яворове является жизненно важной.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поведение России со стягиванием войск к украинской границе и эскалацией на Донбассе может вдохновить другие страны забрать соседние территории.

Он также назвал три условия для достижения мира на Донбассе - реалистичность позиций, справедливость на переговорах и готовность выполнять те обязательства, которые берутся сторонами.

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