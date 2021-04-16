Квин об агрессии России против Украины: это будет иметь последствия
Эскалация агрессии России против Украины будет иметь последствия. Соединенные Штаты Америки (США) остаются приверженными поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Об этом на церемонии передачи командования в Центре боевой подготовки в Яворове заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, передает посольство США.
По ее словам, Вашингтон непоколебим в своей политике по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым и территориальные воды.
"Чтобы обеспечить достижение Украиной своих евроатлантических стремлений, мы и наши партнеры и в дальнейшем будем поддерживать Украину в ее защите от агрессии России. Наше руководство четко заявило, что если Россия будет действовать необдуманно или агрессивно, это будет иметь последствия", - заявила Квин.
Она также отметила, что в этом смысле работа Объединенной многонациональной группы по подготовке украинских военных в Яворове является жизненно важной.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поведение России со стягиванием войск к украинской границе и эскалацией на Донбассе может вдохновить другие страны забрать соседние территории.
Он также назвал три условия для достижения мира на Донбассе - реалистичность позиций, справедливость на переговорах и готовность выполнять те обязательства, которые берутся сторонами.