Забыли забрать, пришлось скрываться. В Харьковской области задержали военного РФ

В Харьковской области задержали российского военного, который скрывался после того, как его сослуживцы сбежали во время наступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР .

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР задержало начальника оккупационной "полиции" Балаклеи. Ранее полицейский был одним из руководителей Балаклейской полиции.

Также бывший полицейский в Харьковской области сотрудничал с оккупантами. Его задержали на границе с Россией при попытке бегства.

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