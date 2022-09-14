Забули забрати, довелося ховатися. У Харківській області затримали військового РФ

У Харківській області затримали російського військового, який переховувався після того, як його товариші по службі втекли під час наступу ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.
пішов воювати проти України заради грошей.
подальшої перевірки та вжиття відповідних заходів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР затримало начальника окупаційної "поліції" Балаклії. Раніше поліцейський був одним з керівників Балаклійської поліції.
Також колишній поліцейський в Харківській області співпрацював з окупантами. Його затримали на кордоні з Росією при спробі втечі.
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