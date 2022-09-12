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В Харьковской области полицейский перешел на сторону оккупантов и пытался сбежать в РФ

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Великий Бурлук, Понедельник 12 сентября 2022 13:00
В Харьковской области полицейский перешел на сторону оккупантов и пытался сбежать в РФ Фото: в Харьковской области задержали полицейского-предателя (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший полицейский в Харьковской области сотрудничал с оккупантами. Его задержали на границе с Россией при попытке бегства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие установило, что экс-полицейский в поселке Великий Бурлук Купянского района в конце февраля поддержал российскую оккупацию.

"Он высказывал свое положительное отношение к действиям страны-агрессора и помогал представителям РФ в создании нового оккупационного правоохранительного органа в пгт Великий Бурлук", - говорится в сообщении.

Мужчина передал оккупантам служебный автомобиль, а также разрешил россиянам пользоваться помещением кафе, принадлежащего его жене.

После освобождения населенного пункта от оккупантов бывший полицейский пытался бежать в Россию. Его задержали на границе и объявили подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ).

Напомним, что правоохранители задержали экс-начальника управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина. Его подозревают в госизмене и незаконном оставлении места службы.

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