В Харьковской области полицейский перешел на сторону оккупантов и пытался сбежать в РФ

Бывший полицейский в Харьковской области сотрудничал с оккупантами. Его задержали на границе с Россией при попытке бегства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Следствие установило, что экс-полицейский в поселке Великий Бурлук Купянского района в конце февраля поддержал российскую оккупацию.

"Он высказывал свое положительное отношение к действиям страны-агрессора и помогал представителям РФ в создании нового оккупационного правоохранительного органа в пгт Великий Бурлук", - говорится в сообщении.

Мужчина передал оккупантам служебный автомобиль, а также разрешил россиянам пользоваться помещением кафе, принадлежащего его жене.

После освобождения населенного пункта от оккупантов бывший полицейский пытался бежать в Россию. Его задержали на границе и объявили подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ).