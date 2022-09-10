ГБР задержало начальника оккупационной "полиции" Балаклеи
Государственное бюро расследований задержало начальника оккупационной "полиции" Балаклеи Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В рамках отработки информации о возможном сотрудничестве на деоккупированных территориях местных правоохранителей с оккупантами, работникам ДБР, совместно с военной контрразведкой СБУ, удалось оперативно установить предателя, возглавившего так называемый полицейский отдел оккупационных властей в Балаклее.
Ранее задержанный был одним из руководителей Балаклейской полиции, а когда пришли оккупанты – добровольно вызвался с ними сотрудничать. За это он получил должность начальника оккупационной "полиции" города.
После того как ВСУ освободили Балаклею, подозреваемый решил бежать в так называемую "ЛНР". Но этого сделать не успел, его задержали в городе Купянск. В настоящее время решается вопрос избрания ему меры пресечения.
Ранее стало известно, что украинские военные деоккупировали Балаклею (Харьковская область), которая ранее находилась под контролем российских войск.
Также сегодня была опубликована обновленная карта боевых действий. Украинские военные продолжают продвигаться на Харьковском направлении и имеют определенные успехи в Донецкой области.
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