ГБР задержало начальника оккупационной "полиции" Балаклеи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В рамках отработки информации о возможном сотрудничестве на деоккупированных территориях местных правоохранителей с оккупантами, работникам ДБР, совместно с военной контрразведкой СБУ, удалось оперативно установить предателя, возглавившего так называемый полицейский отдел оккупационных властей в Балаклее.

Ранее задержанный был одним из руководителей Балаклейской полиции, а когда пришли оккупанты – добровольно вызвался с ними сотрудничать. За это он получил должность начальника оккупационной "полиции" города.

После того как ВСУ освободили Балаклею, подозреваемый решил бежать в так называемую "ЛНР". Но этого сделать не успел, его задержали в городе Купянск. В настоящее время решается вопрос избрания ему меры пресечения.