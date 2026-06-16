Забутий символ Хрещатого парку: у центрі Києва пропонують відновити легендарний фонтан

Головне: У Києві збирають підписи за відновлення історичного водограю "Слоненя" у Хрещатому парку.

у Хрещатому парку. Скульптуру було демонтовано за радянських часів , оскільки вона не вписувалася в ідеологічну концепцію монумента "Возз'єднання".

, оскільки вона не вписувалася в ідеологічну концепцію монумента "Возз'єднання". Автор петиції наполягає на відновленні об'єкта як символу історичної спадщини після знесення радянських пам'ятників.

Історія втраченого символу

Автор ініціативи Микита Чернецький зазначає, що свого часу водограй був улюбленцем як киян, так і гостей столиці. Проте за радянських часів, під час реконструкції парку, скульптуру демонтували.

Як йдеться у тексті петиції, причиною знищення водограю стало те, що він не вписувався в ідеологічну концепцію радянського керівництва, а саме - в ансамбль зведених тоді монумента "Возз’єднання України з Росією" та арки "Дружби народів".

Час для відновлення

На думку автора, після демонтажу радянських пам'ятників та переосмислення простору біля арки, настав час повернути місту втрачений культурний об'єкт. Відновлення "Слоненяти" має стати логічним кроком у поверненні Хрещатому парку його історичного шарму.

Зараз ініціатива перебуває на етапі збору підписів. Для того, щоб петицію розглянули в Київраді, вона має зібрати необхідну кількість голосів протягом наступних 59 днів. Підтримати пропозицію можна на сайті КМДА.