Забытый символ Крещатого парка: в центре Киева предлагают восстановить легендарный фонтан

Главное: В Киеве собирают подписи за восстановление исторического фонтана "Слоненок" в Крещатом парке.

в Крещатом парке. Скульптура была демонтирована в советское время , поскольку она не вписывалась в идеологическую концепцию монумента "Воссоединение".

, поскольку она не вписывалась в идеологическую концепцию монумента "Воссоединение". Автор петиции настаивает на восстановлении объекта как символа исторического наследия после сноса советских памятников.

История утраченного символа

Автор инициативы Никита Чернецкий отмечает, что в свое время фонтан был любимцем как киевлян, так и гостей столицы. Однако в советское время, во время реконструкции парка, скульптуру демонтировали.

Как говорится в тексте петиции, причиной уничтожения фонтана стало то, что он не вписывался в идеологическую концепцию советского руководства, а именно - в ансамбль возведенных тогда монумента "Воссоединение Украины с Россией" и арки "Дружбы народов".

Время для восстановления

По мнению автора, после демонтажа советских памятников и переосмысления пространства возле арки, пришло время вернуть городу утраченный культурный объект. Восстановление "Слоненка" должно стать логичным шагом в возвращении Крещатому парку его исторического шарма.

Сейчас инициатива находится на этапе сбора подписей. Для того, чтобы петицию рассмотрели в Киевсовете, она должна собрать необходимое количество голосов в течение следующих 59 дней. Поддержать предложение можно на сайте КГГА.