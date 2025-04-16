"Забудьте про Віткоффа": експерт розвінчав фейки про капітуляцію України

"Чому роздратування? Ну дивіться, Трамп така людина, він такий, який є. Не треба його лаяти в мережах, як це люблять", - каже експерт.

За його словами, особливий рівень ідіотизму демонструють ті, хто симпатизує Китаю. Він нагадав, що напередодні агентство Reuters повідомило про те, що половину снарядів Росії забезпечує КНДР. При цьому наголосив: без мовчазної згоди Китаю та його промислової допомоги це було б неможливим.

"Ви про що говорите? Вони наші вороги", - заявив він, наголосивши, що незалежно від оцінки дій США, лише американці не будували концтаборів як системної політики.

Також він зазначив: "Навіть в Європі ми знаємо, хто будував концтабори. Росія - це концтабір. Китай - це цифровий концтабір".

Експерт вважає, що Україна повинна діяти конкретними кроками, а не вдаватись до лайки. Він назвав правильними деякі дії, які здійснюються у взаємодії зі США, підкресливши, що американці перебувають у глухому куті.

Коментуючи резонанс навколо заяв Стіва Віткоффа, він додав: "Забудьте вже про Віткоффа. Там зрозуміло, що все провалено. Які 5 областей? Про що ти говориш?"

На підтвердження своїх слів він послався на доповіді ЦРУ та Пентагону, в яких, за його словами, йдеться про те, що капітуляція України та обвал її армії не передбачаються.

"Тому йде механізація все ж таки армії. Вона повинна швидше, звичайно, йти. Тому що це знову питання до виробництва зброї", - резюмував експерт.

Переговори Віткофф та Путіна

Нещодавно спецпосланник США Стів Вфткофф здійснив візит до Росії, де зустрівся з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Після цього у нього відбулись майже п'ятигодинні перемовини з Путіним.

Одночасно з цим Reuters написало, що на думку Віткоффа, найшвидший крок до миру в Україні - це нібито віддати Росії право власності на чотири східні українські регіони.