Забудьте назавжди про закрепи завдяки цій простій добавці

Чим корисне лушпиння подорожника

Містить розчинну клітковину

Лушпиння псиліуму, також відоме як оболонка насіння подорожника, є популярною харчовою добавкою, багатою на розчинну клітковину. Вона створює текстуру, яка допомагає випорожнюванню.

Нутриціолог Емілі Лоттерхенд розповіла, коли псиліум змішують з водою, він утворює гелеподібну речовину, яка допомагає утримувати воду в калі. Це додає йому більшого об'єму та пом'якшує його, щоб він легше виходив.

Підтримує здоровий кишковий мікробіом

Лушпиння подорожника також діє як пребіотик, тобто живить корисні бактерії в кишечнику. Збалансований кишковий мікробіом пов’язаний з більш регулярним випорожненням та меншою кількістю проблем із травленням загалом.

Сприяє регулярності без серйозних побічних ефектів

На відміну від стимулюючих проносних засобів, які можуть викликати спазми, лушпиння псіліуму працює з природними ритмами організму, щоб покращити рух калових мас через травний тракт.

Оскільки воно додає об'єму та пом'якшує калові маси шляхом поглинання води, лушпиння м'якше підтримує регулярність.

Допомагає зменшити запалення в кишечнику

Закреп і запалення часто йдуть рука об руку, особливо коли кал затримується в товстій кишці. Роль подорожника у розм’якшенні калу та підтримці мікробного балансу також може допомогти зменшити подразнення в травному тракті.

Як включити лушпиння подорожника у свій раціон

Лушпиння псіліуму міститься в багатьох безрецептурних добавках та в різних формах - порошках, гранулах, капсулах та рідкій формі. Додавайте його в раціон так:

В смузі - додайте чайну ложку порошку до ранкового смузі для отримання клітковини, яка легко засвоюється, не впливаючи на смак. Тільки обов’язково пийте його швидко - з часом він густіє

- додайте чайну ложку порошку до ранкового смузі для отримання клітковини, яка легко засвоюється, не впливаючи на смак. Тільки обов’язково пийте його швидко - з часом він густіє Випічку - ви можете додати порошок лушпиння подорожника до тіста для мафінів, хліба або млинців, щоб збільшити вміст клітковини у улюблених рецептах. Він також діє як сполучна речовина, що може допомогти покращити текстуру випічки без глютену

- ви можете додати порошок лушпиння подорожника до тіста для мафінів, хліба або млинців, щоб збільшити вміст клітковини у улюблених рецептах. Він також діє як сполучна речовина, що може допомогти покращити текстуру випічки без глютену Посипте вівсянку або йогурт - так ви додасте корисну для кишечника клітковину. Після цього випийте склянку води для підтримки правильного травлення

Якщо ви вперше додаєте лушпиння подорожника, почніть з невеликої кількості та поступово збільшуйте її протягом кількох днів. Якщо ваш організм не звик до додаткової клітковини, це може призвести до здуття живота, газів або спазмів.

Також важливо пити багато води. Лушпинню подорожника потрібна рідина, щоб ефективно працювати та запобігати подальшим закрепам.