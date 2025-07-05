Забудьте навсегда о запорах благодаря этой простой добавке

Чем полезна шелуха подорожника

Содержит растворимую клетчатку

Шелуха псиллиума, также известная как оболочка семян подорожника, является популярной пищевой добавкой, богатой растворимой клетчаткой. Она создает текстуру, которая помогает опорожнению.

Нутрициолог Эмили Лоттерхенд рассказала, когда псиллиум смешивают с водой, он образует гелеобразное вещество, которое помогает удерживать воду в кале. Это придает ему больший объем и смягчает его, чтобы он легче выходил.

Поддерживает здоровый кишечный микробиом

Шелуха подорожника также действует как пребиотик, то есть питает полезные бактерии в кишечнике. Сбалансированный кишечный микробиом связан с более регулярным стулом и меньшим количеством проблем с пищеварением в целом.

Способствует регулярности без серьезных побочных эффектов

В отличие от стимулирующих слабительных средств, которые могут вызвать спазмы, шелуха псилиума работает с естественными ритмами организма, чтобы улучшить движение каловых масс через пищеварительный тракт.

Поскольку она добавляет объема и смягчает каловые массы путем поглощения воды, шелуха мягче поддерживает регулярность.

Помогает уменьшить воспаление в кишечнике

Запор и воспаление часто идут рука об руку, особенно когда кал задерживается в толстой кишке. Роль подорожника в размягчении кала и поддержании микробного баланса также может помочь уменьшить раздражение в пищеварительном тракте.

Как включить шелуху подорожника в свой рацион

Шелуха псилиума содержится во многих безрецептурных добавках и в различных формах - порошках, гранулах, капсулах и жидкой форме. Добавляйте ее в рацион так:

В смузи - добавьте чайную ложку порошка в утренний смузи для получения клетчатки, которая легко усваивается, не влияя на вкус. Только обязательно пейте его быстро - со временем он густеет

- добавьте чайную ложку порошка в утренний смузи для получения клетчатки, которая легко усваивается, не влияя на вкус. Только обязательно пейте его быстро - со временем он густеет Выпечку - вы можете добавить порошок шелухи подорожника в тесто для маффинов, хлеба или блинов, чтобы увеличить содержание клетчатки в любимых рецептах. Он также действует как связующее вещество, которое может помочь улучшить текстуру выпечки без глютена

- вы можете добавить порошок шелухи подорожника в тесто для маффинов, хлеба или блинов, чтобы увеличить содержание клетчатки в любимых рецептах. Он также действует как связующее вещество, которое может помочь улучшить текстуру выпечки без глютена Посыпьте овсянку или йогурт - так вы добавите полезную для кишечника клетчатку. После этого выпейте стакан воды для поддержания правильного пищеварения

Если вы впервые добавляете шелуху подорожника, начните с небольшого количества и постепенно увеличивайте его в течение нескольких дней. Если ваш организм не привык к дополнительной клетчатке, это может привести к вздутию живота, газам или спазмам.

Также важно пить много воды. Шелухе подорожника нужна жидкость, чтобы эффективно работать и предотвращать дальнейшие запоры.