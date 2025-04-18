Забудьте про F-16 і Patriot: експерт спрогнозував три варіанти поведінки США щодо України

За його словами, перший варіант - це використання Росією США як інструменту тиску на Україну. Більш вірогідний сценарій - коли президент США Дональд Трамп просто самоусувається і "махає рукою" на війну, не втручаючись у ситуацію.

Найвірогіднішим експерт назвав сценарій: Трамп вирішує, що "нічого тут не звариш", і передає відповідальність за вирішення конфлікту Європі. У цьому випадку у США розгортається апаратна боротьба, в якій, на думку експерта, може перемогти крило держсекретаря Марко Рубіо - відносно адекватні голоси, які підтримують обмежений санкційний тиск на Росію та надають Україні допомогу, зокрема зброю, але виключно за оплату.

На думку Саакяна, на лендліз розраховувати не варто, хоча щось подібне може з’явитися, якщо позиції Трампа ослабнуть.

"Наразі я не бачу сценарію, що США відкривають всі закрома для України і продають все, надають все", - підкреслив Саакян.

Він також нагадав, що навіть F-16, які виробляються у США і є найбільш численними у їхньому авіапарку, американці не постачали Україні - це роблять інші країни.

"І Patriot навіть продавати Трамп не хоче", - додав він, прогнозуючи, що попереду у Києва ще дуже жорсткі переговори зі Сполученими Штатами.

Перемир'я України та Росії

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що у війні в Україні винні попередній президент Америки Джо Байден та президент України Володимир Зеленський. Пізніше він все ж заявив, що російський диктатор Володимир путін також винний у війні в Україні.

Нещодавно речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп переконаний, що Росія прагне закінчити війну в Україні. Такого висновку глава США дійшов після поїздки його спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви.

Вчора ж Трамп заявив, що чекає від Російської Федерації рішення щодо припинення війни в Україні вже цього тижня.