Забудьте о F-16 и Patriot: эксперт спрогнозировал три варианта поведения США в отношении Украины

Сейчас есть три возможных сценария поведения Соединенных Штатов Америки относительно войны в Украине.

По его словам, первый вариант - это использование Россией США как инструмента давления на Украину. Более вероятный сценарий - когда президент США Дональд Трамп просто самоустраняется и "машет рукой" на войну, не вмешиваясь в ситуацию.

Самым вероятным эксперт назвал сценарий: Трамп решает, что "ничего тут не сваришь", и передает ответственность за решение конфликта Европе. В этом случае в США разворачивается аппаратная борьба, в которой, по мнению эксперта, может победить крыло госсекретаря Марко Рубио - относительно адекватные голоса, которые поддерживают ограниченное санкционное давление на Россию и предоставляют Украине помощь, в частности оружие, но исключительно за оплату.

По мнению Саакяна, на лендлиз рассчитывать не стоит, хотя нечто подобное может появиться, если позиции Трампа ослабнут.

"Сейчас я не вижу сценария, что США открывают все закрома для Украины и продают все, предоставляют все", - подчеркнул Саакян.

Он также напомнил, что даже F-16, которые производятся в США и являются наиболее многочисленными в их авиапарке, американцы не поставляли Украине - это делают другие страны.

"И Patriot даже продавать Трамп не хочет", - добавил он, прогнозируя, что впереди у Киева еще очень жесткие переговоры с Соединенными Штатами.

Перемирие Украины и России

Напомним, недавно Трамп заявил, что в войне в Украине виноваты предыдущий президент Америки Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Позже он все же заявил, что российский диктатор Владимир Путин также виноват в войне в Украине.

Недавно пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп убежден, что Россия стремится закончить войну в Украине. К такому выводу глава США пришел после поездки его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву.

Вчера же Трамп заявил, что ждет от Российской Федерации решения о прекращении войны в Украине уже на этой неделе.