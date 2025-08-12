Забудьте про 10 тисяч кроків: вчені назвали нову "магічну" цифру для здоров'я

Вважаєте, що 10 000 кроків - це "золотий стандарт" для здоров'я? Виявляється, ця популярна норма може бути лише застарілим маркетинговим ходом. Нове дослідження розкриває зовсім іншу цифру, яка насправді знижує ризик передчасної смерті та серйозних хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наукову статтю, опубліковану у журналі The Lancet Public Health .

Скільки кроків потрібно проходити для здоров'я?

Мільйони людей в усьому світі намагаються проходити за день не менше 10 000 кроків, пов’язуючи це зі зниженим ризику серцево-судинних хвороб, діабету 2 типу, деменції, ожиріння та проблем із психічним здоров’ям.

Однак нове дослідження вчених доводить: 7 000 кроків на день також суттєво зменшують ризик розвитку хвороб. Ба більше, навіть близько 4 000 кроків приносять більше користі для здоров'я, ніж дуже низька активність (приблизно 2 000 кроків на день).

Так, науковці провели метааналіз баз даних PubMed і EBSCO CINAHL за останні 10 років, що охоплювали понад 16 000 дорослих учасників, щоб знайти зв'язок між кількістю кроків та вісьмома конкретними наслідками для здоров'я:

смертність від усіх причин

рак

серцево-судинні захворювання

когнітивні розлади

падіння

психічне здоров'я

фізична функціональність

діабет 2 типу

"Хоча ми вже знаємо, що фізична активність корисна для здоров'я, офіційні рекомендації зазвичай зосереджуються на загальній кількості хвилин помірної та інтенсивної активності на тиждень, зазвичай від 150 до 300 хвилин", - цитує видання Medical News Today професорку Сіднейської школи громадського здоров'я та провідну авторку цього дослідження Мелоді Дінг.

"Багато людей відстежують свою активність за кроками - простим і доступним показником. Але популярна мета в 10 000 кроків насправді не ґрунтується на вагомих доказах. Наш огляд мав на меті з'ясувати, скільки кроків на день пов'язано зі значущими перевагами для здоров'я", - додала вона.

7 000 кроків на день знижують 7 типів ризиків для здоров'я

Після аналізу дослідники виявили, що учасники, які проходили близько 7 000 кроків щодня, мали знижений ризик:

смертності від усіх причин на 47%

раку на 6%

серцево-судинних захворювань на 25%

деменції на 38%

депресії на 22%

падінь на 28%

діабету 2 типу на 14%

Це дослідження, говорить Дінг, є важливим, оскільки пристрої для підрахунку кроків - фітнес-трекери типу Fitbit, Garmin, Apple Watch, або додатки на смартфонах на кшталт Google Fit і Apple Health - стають настільки поширеними, що “люди мають знати, до чого варто прагнути".

"Ми знаємо, що фізична активність корисна, але людям зазвичай важко відстежувати, скільки хвилин на день вони активні. Тому для нас критично важливо надати такі необхідні докази. Це відкриття важливе для формування майбутніх рекомендацій щодо здоров'я та стратегій просування фізичної активності, встановлення цілей для окремих людей тощо", - додала вчена.

Порівняння 4 та 2 тисяч кроків на день

Крім того, команда докторки Дінг виявила, що учасники дослідження, які досягали скромної кількості кроків - близько 4 000 на день - все одно мали кращі показники здоров'я, ніж учасники з дуже низькою активністю (близько 2 000 кроків на день).

"Збільшення кількості кроків з двох до чотирьох або п’яти тисяч все ще пов'язане з користю для здоров'я, навіть якщо людина не досягає семи тисяч", - пояснила Дінг.

За її словами, “це важливо особливо для мотивації тих, хто є вкрай неактивним".

Що робити, якщо ви звикли ходити 10 000 кроків?

Професорка зазначає: якщо ви звикли робити 10 тисяч кроків, то, звісно, ви не шкодите своєму здоров’ю, але “темп покращення дуже сповільнюється".

"Проте, якщо ви вже дуже активні і постійно долаєте більше 10 тисяч кроків, продовжуйте - немає потреби зменшувати навантаження", - резюмувала фахівець.