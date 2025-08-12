Забудьте о 10 тысячах шагов: ученые назвали новую "магическую" цифру для здоровья
Считаете, что 10 000 шагов - это "золотой стандарт" для здоровья? Оказывается, эта популярная норма может быть лишь устаревшим маркетинговым ходом. Новое исследование раскрывает совсем другую цифру, которая на самом деле снижает риск преждевременной смерти и серьезных болезней.
Сколько шагов нужно проходить для здоровья?
Миллионы людей во всем мире стараются проходить за день не менее 10 000 шагов, связывая это со сниженным риском сердечно-сосудистых болезней, диабета 2 типа, деменции, ожирения и проблем с психическим здоровьем.
Однако новое исследование ученых доказывает: 7 000 шагов в день также существенно уменьшают риск развития болезней. Более того, даже около 4 000 шагов приносят больше пользы для здоровья, чем очень низкая активность (примерно 2 000 шагов в день).
Так, ученые провели метаанализ баз данных PubMed и EBSCO CINAHL за последние 10 лет, охватывающих более 16 000 взрослых участников, чтобы найти связь между количеством шагов и восемью конкретными последствиями для здоровья:
- смертность от всех причин
- рак
- сердечно-сосудистые заболевания
- когнитивные расстройства
- падение
- психическое здоровье
- физическая функциональность
- диабет 2 типа
"Хотя мы уже знаем, что физическая активность полезна для здоровья, официальные рекомендации обычно сосредотачиваются на общем количестве минут умеренной и интенсивной активности в неделю, обычно от 150 до 300 минут", - цитирует издание Medical News Today профессора Сиднейской школы общественного здоровья и ведущего автора этого исследования Мелоди Динг.
"Многие люди отслеживают свою активность по шагам - простому и доступному показателю. Но популярная цель в 10 000 шагов на самом деле не основывается на весомых доказательствах. Наш осмотр имел целью выяснить, сколько шагов в день связано со значимыми преимуществами для здоровья", - добавила она.
7 000 шагов в день снижают 7 типов рисков для здоровья
После анализа исследователи обнаружили, что участники, которые проходили около 7 000 шагов ежедневно, имели сниженный риск:
- смертности от всех причин на 47%
- рака на 6%
- сердечно-сосудистых заболеваний на 25%
- деменции на 38%
- депрессии на 22%
- падений на 28%
- диабета 2 типа на 14%
Это исследование, говорит Динг, является важным, поскольку устройства для подсчета шагов - фитнес-трекеры типа Fitbit, Garmin, Apple Watch, или приложения на смартфонах вроде Google Fit и Apple Health - становятся настолько распространенными, что "люди должны знать, к чему стоит стремиться".
"Мы знаем, что физическая активность полезна, но людям обычно трудно отслеживать, сколько минут в день они активны. Поэтому для нас критически важно предоставить такие необходимые доказательства. Это открытие важно для формирования будущих рекомендаций по здоровью и стратегий продвижения физической активности, установления целей для отдельных людей и т.д.", - добавила ученая.
Сравнение 4 и 2 тысяч шагов в день
Кроме того, команда доктора Динг обнаружила, что участники исследования, которые достигали скромного количества шагов - около 4 000 в день - все равно имели лучшие показатели здоровья, чем участники с очень низкой активностью (около 2 000 шагов в день).
"Увеличение количества шагов с двух до четырех или пяти тысяч все еще связано с пользой для здоровья, даже если человек не достигает семи тысяч", - объяснила Динг.
По ее словам, "это важно особенно для мотивации тех, кто является крайне неактивным".
Что делать, если вы привыкли ходить 10 000 шагов?
Профессор отмечает: если вы привыкли делать 10 тысяч шагов, то, конечно, вы не вредите своему здоровью, но "темп улучшения очень замедляется".
"Однако, если вы уже очень активны и постоянно преодолеваете более 10 тысяч шагов, продолжайте - нет необходимости уменьшать нагрузку", - резюмировала специалист.
