Загрязненный воздух: как защитить себя и детей - советы Минздрава

В периоды загрязнения воздуха Министерство здравоохранения советует украинцам принимать меры для сохранения здоровья. Особенно это касается людей с заболеваниями сердца и легких, а также детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав .

Также важно следить за обновлениями только из проверенных источников, в частности с официальных страниц региональных Центров контроля и профилактики болезней. В Минздраве отмечают, что такие простые действия помогут снизить влияние вредных частиц и защитить ваше здоровье в условиях плохого качества воздуха.

Напомним, в ночь на 10 июня Россия осуществила массированную атаку дронами по Киеву. В результате взрывов и пожаров в нескольких районах города зафиксировано загрязнение воздуха. Худшие показатели - в Печерском, Днепровском, Дарницком и Шевченковском районах. Загрязнение может представлять угрозу для людей с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также для детей и пожилых.

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