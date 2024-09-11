Забруднена вода з Десни та Сейму рухається до Київської області: фахівці готуються до очищення

Фахівці готуються до посиленого очищення води через забруднені потоки, які рухаються річками Десна та Сейм до Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міндовкілля .

У відомстві нагадали, що забруднення стало результатом потрапляння відходів від російського цукрового заводу в річку Сейм, що завдало значної екологічної шкоди, зокрема в Чернігівській та Сумській областях. Сума збитків довкіллю вже перевищує 405 мільйонів гривень.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики наголосила, що забруднена вода рухається до Київської області.

Вона зазначила, що хоча ситуація викликає занепокоєння, вона перебуває під контролем. Фахівці повідомляють, що забруднення втрачає концентрацію, і до Київської області воно дійде в менш шкідливому вигляді.

"Всі органи влади та відповідальні служби працюють у посиленому режимі, щоб мінімізувати наслідки. Київводоканал уже підготував 120 тонн пилоподібного активованого вугілля для можливого посиленого очищення води", - заявила Гринчук.

Також вона додала, що очисні споруди Київської області готові впоратися з цим викликом, тому якість води для споживачів не погіршиться.

Наразі фахівці продовжують моніторити ситуацію, щоб своєчасно реагувати на будь-які зміни та забезпечити безпеку водопостачання.

Забруднення річок Сейм та Десни

Про забруднення стало відомо 28 серпня. Тоді мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що в річці Десна було виявлено отруйні речовини. Вони течією спускалися з території Росії. Після цього Державне агентство меліорації та рибного господарства України заявило про велике перевищення допустимих рівнів забруднення в річці Сейм.

Сьогодні стало відомо, що найгірші проби води були виявлені у Чернігівській області.