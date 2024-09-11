ua en ru
Ср, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Забруднення просунулось по Десні, у Чернігові найгірші проби, - Міндовкілля

Середа 11 вересня 2024 15:44
UA EN RU
Забруднення просунулось по Десні, у Чернігові найгірші проби, - Міндовкілля Ілюстративне зображення (desna-buvr.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Станом на сьогодні, 11 вересня, забруднення по річки Десна просунулось до села Ладинка Чернігівської області. Найгірші проби біля та в Чернігові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

"При візуальному огляді (річки Десна, - ред.) забруднення фіксується точково і не має однорідного характеру. Запах зменшується порівняно з річкою Сейм, на воді спостерігається загибла риба, яка піднімається з дна річки. Нижче по течії – ознаки забруднення не фіксуються", - пише Міндовкілля.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, забруднення може досягти Київську область 14-16 вересня. Водночас рух забруднення сповільнився, як й його концентрація у руслі річки Десна.

Зокрема, станом на 11 вересня, зафіксовано покращення якості води у Сеймі у Чернігівській області.

"Найгірші значення основних показників забруднення на річці Десна фіксуються у пунктах селі Боромики та місті Чернігів", - додає Міндовкілля.

Тим часом у Сумській області також зберігається тенденція покращення якості води у річці Сейм.

Забруднення річок

Нещодавно міський голова Вишгорода Олексій Молот заявив про виявлення отруйних речовин у Десні, які спускаються з території Росії за течією. Пізніше також було зафіксовано перевищення допустимих рівнів забруднення в річці Сейм.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в російському місті Тьоткіно місцевий цукровий завод скинув у річку нечистости від роботи підприємства, що призвело до забруднення річки, а також мору риб.

Тим часом директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації (КМДА) Роман Ткачук заявив, що Київ, у разі загрози здоров'ю, проінформують щонайменше за добу. Також можливі обмеження водопостачання в окремих місцях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Чернігів Чернівецька область
NEWS
Блінкен з главою МЗС Британії прибули до України: перші подробиці візиту
Блінкен з главою МЗС Британії прибули до України: перші подробиці візиту
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ