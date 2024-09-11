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Загрязненная вода из Десны и Сейма движется в Киевскую область: специалисты готовятся к очистке

Среда 11 сентября 2024 20:45
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Загрязненная вода из Десны и Сейма движется в Киевскую область: специалисты готовятся к очистке Фото: Десна (buvr gov.ua)
Автор: Нина Еланская

Специалисты готовятся к усиленному очищению воды через загрязненные потоки, которые движутся по рекам Десна и Сейм в Киевскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В ведомстве напомнили, что загрязнение стало результатом попадания отходов от российского сахарного завода в реку Сейм, что нанесло значительный экологический ущерб, в частности в Черниговской и Сумской областях. Сумма ущерба окружающей среде уже превышает 405 миллионов гривен.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук на заседании Комитета Верховной Рады Украины по экологической политике подчеркнула, что загрязненная вода движется в Киевскую область.

Она отметила, что хотя ситуация вызывает беспокойство, она находится под контролем. Специалисты сообщают, что загрязнение теряет концентрацию и до Киевской области оно дойдет в менее опасном виде.

"Все органы власти и ответственные службы работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия. Киевводоканал уже подготовил 120 тонн пылевидного активированного угля для возможной усиленной очистки воды", - заявила Гринчук.

Также она добавила, что очистные сооружения в Киевской области готовы справиться с этим вызовом, поэтому качество воды для потребителей не ухудшится.

Специалисты продолжают мониторить ситуацию, чтобы своевременно реагировать на любые изменения и обеспечить безопасность водоснабжения.

Загрязнение рек Сейм и Десны

О загрязнении стало известно 28 августа. Тогда мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил, что в реке Десна были обнаружены ядовитые вещества. Они спускались с территории России. После этого Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины заявило о большом превышении допустимых уровней загрязнения в реке Сейм.

Сегодня стало известно, что самые плохие пробы воды были обнаружены в Черниговской области.

В случае загрязнения воды в Киеве, жителей столицы предупредят об этом раньше времени. Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации (КГГА) Роман Ткачук.

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