"Забросали бутылками с горючим": в Киеве сгорели дотла торговые ряды (фото)

Пожар произошел на Осокорках, где расположены киоски

В Киеве на Оскорках произошел пожар в торговых рядах. Об этом сообщил Александр Марущак на своей странице в Facebook.

Фото: На Осокорках сгорели киоски (facebook.com/osokorki.club/Татьяна Дудко)

"Ночной пожар на Осокорках на Срибнокильской возле входа на станцию метро. Выгорело более 11 киосков. Тут торговали одеждой, бельем. Функционировало кафе, аптека, маникюрный салон", - написал он.

Фото: На Осокорках сгорели киоски (facebook.com/Олександр Марущак)

Люди рассказывают, что сегодня ночью трое мужчин в масках забросали киоски бутылками с горючей жидкостью. Огнем могло охватить другие киоски, но спасатели погасили", - добавил Марущак.

Скриншот поста (facebook.com/Олександр Марущак)

Как сообщили в ГУ ГСЧС, для ликвидации возгорания было задействовано 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 45 человек. В результате пожара никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Фото: На Осокорках сгорели киоски (facebook.com/Олександр Марущак)

Ранее сообщалось, что в Киеве сгорело несколько киосков. Сообщается, что накануне вечером в оперативно-координационный центр поступило сообщение о пожаре на ул. Народного Ополчения.

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