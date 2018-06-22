Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Забросали бутылками с горючим": в Киеве сгорели дотла торговые ряды (фото)

STYLERLIFE        22.06.2018 - 12:45
Фото: facebook.com/Олександр Марущак
Фото: facebook.com/Олександр Марущак

Пожар произошел на Осокорках, где расположены киоски

В Киеве на Оскорках произошел пожар в торговых рядах. Об этом сообщил Александр Марущак на своей странице в Facebook.

Фото: На Осокорках сгорели киоски (facebook.com/osokorki.club/Татьяна Дудко)

"Ночной пожар на Осокорках на Срибнокильской возле входа на станцию метро. Выгорело более 11 киосков. Тут торговали одеждой, бельем. Функционировало кафе, аптека, маникюрный салон", - написал он.

 

Фото: На Осокорках сгорели киоски (facebook.com/Олександр Марущак)

Люди рассказывают, что сегодня ночью трое мужчин в масках забросали киоски бутылками с горючей жидкостью. Огнем могло охватить другие киоски, но спасатели погасили", - добавил Марущак.

Скриншот поста (facebook.com/Олександр Марущак)

Как сообщили в ГУ ГСЧС, для ликвидации возгорания было задействовано 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 45 человек. В результате пожара никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

 

Фото: На Осокорках сгорели киоски (facebook.com/Олександр Марущак)

Ранее сообщалось, что в Киеве сгорело несколько киосков. Сообщается, что накануне вечером в оперативно-координационный центр поступило сообщение о пожаре на ул. Народного Ополчения.

Хайп такси #12 с чего нужно начать менять страну

В Ровно подожгли квартиру, в которой находился депутат (фото) Пожар на заправке в Киевской области: появилось жуткое видео взрыва
Теги: пожар, киоски, Осокорки
"Гей-парад в Киеве": "Квартал 95" показал альтернативную версию прайда (видео)
Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку
Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве
"Разнести в пух и прах": Кикабидзе предсказал скорый распад России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь