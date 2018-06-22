В Киеве сгорело несколько киосков

Пострадавших в результате инцидента нет

В Киеве сгорело несколько нефункционирующих киосков на улице Народного Ополчения. Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Сообщается, что накануне вечером в оперативно-координационный центр поступило сообщение о пожаре на ул. Народного Ополчения.

"Спасатели установили, что горят нефункционирующие киоски на площади 100 кв. м. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара. В 18:11 пожар на общей площади 200 кв. м спасатели локализовали, а в 18:47 - ликвидировали", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что погибших и травмированных в результате инцидента нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Фото: пожар в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные подожгли отделение одного из банков на улице Героев Севастополя.