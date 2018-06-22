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В Киеве сгорело несколько киосков

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 10:06
Фото: пожар в Киеве (kyiv.dsns.gov.ua)
Фото: пожар в Киеве (kyiv.dsns.gov.ua)

Пострадавших в результате инцидента нет

В Киеве сгорело несколько нефункционирующих киосков на улице Народного Ополчения. Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Сообщается, что накануне вечером в оперативно-координационный центр поступило сообщение о пожаре на ул. Народного Ополчения.

"Спасатели установили, что горят нефункционирующие киоски на площади 100 кв. м. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара. В 18:11 пожар на общей площади 200 кв. м спасатели локализовали, а в 18:47 - ликвидировали", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что погибших и травмированных в результате инцидента нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Фото: пожар в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные подожгли отделение одного из банков на улице Героев Севастополя.

 

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Теги публикации: Киев, пожар, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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