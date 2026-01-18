"Забрав автомат і втік": ГУР викрило втечу окупанта з позицій

Нагадаємо, що ГУР оприлюднило раніше перехоплену розмову російських військових із наказами вбивати полонених. Запис зроблено в районі Покровська, де діє один із десантних підрозділів РФ.

Раніше ГУР вже публікувало перехоплення, що свідчать про застосування психологічного тиску на російських солдат. Їх змушують виконувати накази під загрозою розправи, виходити на бойові позиції навіть у ситуаціях, де існує реальна небезпека для життя.

У липні минулого року розвідка повідомляла, що командир 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ наказував "пристрілити" поранених солдатів, які не могли пересуватися самостійно.