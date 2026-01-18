"Забрал автомат и убежал": ГУР разоблачило побег оккупанта с позиций

В свежем радиоперехвате ГУР зафиксирована паника и дезорганизация в рядах российских оккупационных войск.

Один из командиров РФ приказывает подчиненным при первой возможности поймать и разоружить военного, который сбежал с позиций вместе с оружием.

По его словам, дезертир избил напарника, забрал автомат и исчез, вероятно планируя вернуться ночью.

В перехвате также звучит указание связать беглеца и силой отобрать оружие, если тот появится вблизи поста. Командир уточняет, что речь идет о военнослужащем осетинского происхождения.