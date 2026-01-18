RU

"Забрал автомат и убежал": ГУР разоблачило побег оккупанта с позиций

Фото: ГУР перехватило переговоры российских военных (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Украинская разведка перехватила разговор российских военных, в котором командир приказывает задержать дезертира. Оккупант избил своего напарника, забрал автомат и самовольно покинул боевую позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора военнослужащих РФ, которое обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

В свежем радиоперехвате ГУР зафиксирована паника и дезорганизация в рядах российских оккупационных войск.

Один из командиров РФ приказывает подчиненным при первой возможности поймать и разоружить военного, который сбежал с позиций вместе с оружием.

По его словам, дезертир избил напарника, забрал автомат и исчез, вероятно планируя вернуться ночью.

В перехвате также звучит указание связать беглеца и силой отобрать оружие, если тот появится вблизи поста. Командир уточняет, что речь идет о военнослужащем осетинского происхождения.

 

Напомним, что ГУР обнародовало ранее перехваченный разговор российских военных с приказами убивать пленных. Запись сделана в районе Покровска, где действует одно из десантных подразделений РФ.

Ранее ГУР уже публиковало перехваты, свидетельствующие о применении психологического давления на российских солдат. Их заставляют выполнять приказы под угрозой расправы, выходить на боевые позиции даже в ситуациях, где существует реальная опасность для жизни.

В июле прошлого года разведка сообщала, что командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ приказывал "пристрелить" раненых солдат, которые не могли передвигаться самостоятельно.

