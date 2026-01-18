ua en ru
"Забрав автомат і втік": ГУР викрило втечу окупанта з позицій

Україна, Неділя 18 січня 2026 18:46
"Забрав автомат і втік": ГУР викрило втечу окупанта з позицій Фото: ГУР перехопило переговори російських військових (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Українська розвідка перехопила розмову російських військових, у якій командир наказує затримати дезертира. Окупант побив свого напарника, забрав автомат і самовільно залишив бойову позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови військовослужбовців РФ, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

У свіжому радіоперехопленні ГУР зафіксовано паніку та дезорганізацію в лавах російських окупаційних військ.

Один із командирів РФ наказує підлеглим за першої нагоди зловити та роззброїти військового, який втік із позицій разом зі зброєю.

За його словами, дезертир побив напарника, забрав автомат і зник, ймовірно плануючи повернутися вночі.

У перехопленні також звучить вказівка зв’язати втікача та силоміць відібрати зброю, якщо той з’явиться поблизу поста. Командир уточнює, що йдеться про військовослужбовця осетинського походження.

Нагадаємо, що ГУР оприлюднило раніше перехоплену розмову російських військових із наказами вбивати полонених. Запис зроблено в районі Покровська, де діє один із десантних підрозділів РФ.

Раніше ГУР вже публікувало перехоплення, що свідчать про застосування психологічного тиску на російських солдат. Їх змушують виконувати накази під загрозою розправи, виходити на бойові позиції навіть у ситуаціях, де існує реальна небезпека для життя.

У липні минулого року розвідка повідомляла, що командир 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ наказував "пристрілити" поранених солдатів, які не могли пересуватися самостійно.

