"Забрал автомат и убежал": ГУР разоблачило побег оккупанта с позиций

Украинская разведка перехватила разговор российских военных, в котором командир приказывает задержать дезертира. Оккупант избил своего напарника, забрал автомат и самовольно покинул боевую позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора военнослужащих РФ, которое обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

В свежем радиоперехвате ГУР зафиксирована паника и дезорганизация в рядах российских оккупационных войск.

Один из командиров РФ приказывает подчиненным при первой возможности поймать и разоружить военного, который сбежал с позиций вместе с оружием.

По его словам, дезертир избил напарника, забрал автомат и исчез, вероятно планируя вернуться ночью.

В перехвате также звучит указание связать беглеца и силой отобрать оружие, если тот появится вблизи поста. Командир уточняет, что речь идет о военнослужащем осетинского происхождения.