Не забороняє УПЦ МП. У Раді роз'яснили законопроєкт щодо церков

Законопроєкт щодо церков, підтриманий Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики 9 грудня, не передбачає заборону УПЦ МП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook народного депутата Микити Потураєва.

Він зазначив, що у мережі нині "розповсюджується дезінформація, жертвами якої стали як звичайні громадяни, так і парламентарі".

"Наш Комітет схвалив закон про заборону так званої російської, так званої православної, так званої церкви (РПЦ)", - роз'яснив Потураєв.

До слова, раніше нардеп Ярослав Железняк розповів, що Комітет з гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити законопроєкт, який забороняє діяльність Московського патріархату в Україні.