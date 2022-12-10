Не забороняє УПЦ МП. У Раді роз'яснили законопроєкт щодо церков

Законопроєкт щодо церков, підтриманий Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики 9 грудня, не передбачає заборону УПЦ МП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook народного депутата Микити Потураєва.
Він зазначив, що у мережі нині "розповсюджується дезінформація, жертвами якої стали як звичайні громадяни, так і парламентарі".
"Наш Комітет схвалив закон про заборону так званої російської, так званої православної, так званої церкви (РПЦ)", - роз'яснив Потураєв.
До слова, раніше нардеп Ярослав Железняк розповів, що Комітет з гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити законопроєкт, який забороняє діяльність Московського патріархату в Україні.
Нагадаємо, СБУ провела низку обшуків на території храмів УПЦ МП у чотирьох областях і знайшла докази співпраці з Росією.
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