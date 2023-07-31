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Заборони немає: командири "Азову" братимуть участь у війні, - командувач Нацгвардії

Фото: Командири "Азова" братимуть участь у війні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Визволені з полону командири бригади "Азов" можуть повернутися на війну протягом місяця. Заборони на це немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Національної гвардії Олександра Півненка в інтерв'ю виданню "Українська правда".

Відповідаючи на питання про приєднання командирів "Азову" до бойових дій, зокрема, Дениса Прокопенка "Редіса", він сказав: "Денис, він же обіймає якусь посаду. Вони обороняли Маріуполь, ще деякі - в них були задачі не в складі бригади, а в складі батальйону тактичної групи. Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші".

Він додав, що для нього якоїсь заборони на це немає: "Тим паче, я не розподіляю, хто воює".

Коментуючи питання, коли можна буде побачити участь Прокопенка у бойових діях, Півненко заявив: "Залежно від обстановки, яка складається на фронті. Можливо, і протягом місяця. Побачимо, подивимося, життя покаже".

Повернення захисників "Азовсталі" в Україну

Нагадаємо, 8 липня із Туреччини до України повернулися командир "Азова" Денис Прокопенко "Редіс", його заступник Святослав Паламар "Калина", в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський "Волина", старший офіцер "Азова" Олег Хоменко та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

У середині липня командир бригади "Азов" підполковник Денис Прокопенко "Редіс" вперше після звільнення з російського полону та повернення з Туреччини зустрівся з особовим складом.

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